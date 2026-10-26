Lạng Sơn: Lập sới bạc trên đồi rừng Co Ói, tổ chức ca chơi và bảo kê thu phí

Khoảng 2h15 ngày 22/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra, bắt giữ 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, sát phạt nhau bằng tiền tại khu vực đồi rừng Co Ói, xã Lợi Bác. Tang vật thu giữ gồm hơn 300 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Đức Hà (sinh năm 1986, trú tại thôn Tân Tiến, xã Na Dương), Phương Văn Thái (sinh năm 1977, trú tại thôn Nà Pá, xã Đình Lập), Nguyễn Văn Thái (sinh năm 1988, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương), Vi Văn Đạo (sinh năm 1993, trú tại thôn Hua Cầu, xã Na Dương) và Hà Văn Tôn (sinh năm 1992, trú tại thôn Khòn Cháo, xã Lợi Bác) bị xác định là những người chủ mưu, cầm đầu tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này tổ chức các sới xóc đĩa tại khu vực đồi rừng vắng người, chia thành từng ca chơi, mỗi ca kéo dài từ 2 đến 3 giờ và thu phí 500.000 đồng/người/ca.

Đáng chú ý, trong quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hà, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một khẩu súng cùng 70 viên đạn.

Ngày 24/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với 20 đối tượng về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.