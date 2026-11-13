Lạng Sơn: Lập 'luồng xanh' gỡ nút thắt vật liệu cho hai tuyến cao tốc cửa khẩu

Quốc hội Khóa XVI

Lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn vừa có chỉ đạo khẩn nhằm tháo gỡ bài toán thiếu hụt vật liệu xây dựng thông thường (đặc biệt là đá và vật liệu san lấp) – "nút thắt" lớn nhất đang ảnh hưởng trực tiếp đến đường găng tiến độ của hai dự án cao tốc huyết mạch: Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, Sở Xây dựng cùng chính quyền các địa phương rà soát toàn bộ hồ sơ xin nâng công suất khai thác của các mỏ đá vôi nằm trong quy hoạch.

Các cơ quan chuyên môn phải thiết lập "luồng xanh" hành chính, rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, cấp phép theo đúng cơ chế đặc thù đã được Quốc hội và Chính phủ cho phép đối với các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm.

Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài gần 60 km với tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng. ﻿Ảnh: Cổng TTĐT Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt: kiên quyết không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm hay kéo dài thời gian xử lý thủ tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng vật liệu ra công trường trong giai đoạn cao điểm mùa khô.

Bên cạnh việc mở rộng công suất khai thác, bài toán điều tiết và kiểm soát thị trường vật liệu cũng được đặt lên hàng đầu. UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan phải giám sát chặt chẽ đầu ra của các mỏ được nâng công suất. Toàn bộ sản lượng tăng thêm phải được ưu tiên điều tiết trực tiếp cho các nhà thầu thi công cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng cơ chế đặc thù để khai thác rồi tuồn ra bán thương mại bên ngoài.

Đồng thời, Sở Xây dựng và Sở Tài chính được yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng sát với thực tế, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý gây đội vốn đầu tư công.

Việc khơi thông nguồn vật liệu ngay ở thời điểm giữa tháng 11/2026 mang ý nghĩa sống còn đối với hai dự án cao tốc khu vực Đông Bắc. Hiện nay, các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để tranh thủ thời tiết thuận lợi của mùa khô.

Theo kế hoạch đề ra, tỉnh Lạng Sơn và các nhà đầu tư đang nỗ lực hoàn thiện các hạng mục nền, mặt đường và hệ thống an toàn giao thông để đưa khoảng 62 km thuộc hai tuyến cao tốc này vào khai thác tạm thời, phục vụ nhu cầu đi lại và giao thương của người dân trước dịp Tết Nguyên đán 2027 sắp tới. Khi hoàn thành, hai trục cao tốc này sẽ phá vỡ thế độc đạo, tạo hành lang vận tải xuyên suốt từ các trung tâm kinh tế lớn đến thẳng các cửa khẩu quốc tế trọng điểm phía Bắc.