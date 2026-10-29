Lạng Sơn lan tỏa bản sắc văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng

Tuần Văn hóa góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa các dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng ở Lạng Sơn. Ảnh minh họa

Sự kiện được tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời hướng tới chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18.11), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Các hoạt động cấp tỉnh diễn ra từ ngày 21 đến 24.11 tại Không gian văn hóa đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri và một số địa điểm trên địa bàn. Hoạt động cấp cơ sở được triển khai từ ngày 18 đến 24.11, tạo không khí giao lưu, gắn kết trong cộng đồng.

Chương trình khai mạc dự kiến diễn ra lúc 20 giờ ngày 21.11 tại sân khấu Trung tâm Không gian văn hóa đường Hùng Vương.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc

Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật được tổ chức, nổi bật là Liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026; chương trình biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng nhân Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam; Liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng tỉnh Lạng Sơn năm 2026.

Điểm nhấn là màn đồng diễn múa Chầu quy mô lớn, dự kiến diễn ra sáng 24.11, với sự tham gia của đông đảo nghệ nhân, diễn viên, học sinh, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân.

Hoạt động góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống đặc trưng của Xứ Lạng, khơi dậy niềm tự hào và tăng cường sự gắn kết giữa các tầng lớp nhân dân.

Các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy, tung còn cũng tạo không gian giao lưu sôi nổi, góp phần gìn giữ những nét văn hóa gắn bó với đời sống cộng đồng.

Kết nối di sản với quảng bá du lịch

Cùng với các chương trình biểu diễn, không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa Lạng Sơn sẽ giúp công chúng tìm hiểu các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể tiêu biểu; khám phá làn điệu Then, Sli, Lượn, nghi lễ truyền thống, lễ hội, nghệ thuật dân gian, nghề thủ công và sinh hoạt văn hóa đặc trưng của các dân tộc trong tỉnh.

Triển lãm ảnh với chủ đề “Đặc trưng văn hóa các dân tộc Lạng Sơn trong cộng đồng văn hóa các dân tộc Việt Nam” giới thiệu những giá trị văn hóa tiêu biểu, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và bản sắc riêng của cộng đồng các dân tộc địa phương.

Không gian quảng bá du lịch tập trung giới thiệu tiềm năng, điểm đến và sản phẩm du lịch đặc trưng của tỉnh, trong đó có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, du lịch cộng đồng, du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch sinh thái và du lịch biên giới.

Qua đó, sự kiện góp phần kết nối giá trị di sản với hoạt động quảng bá điểm đến, đưa hình ảnh Xứ Lạng đến gần hơn với du khách.

Đáng chú ý, không gian quảng bá và trải nghiệm ẩm thực phở vịt Lạng Sơn tại sân Bảo tàng tỉnh trong hai ngày 21 và 22.11 sẽ giới thiệu món ăn đặc trưng của địa phương, góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực và làm phong phú trải nghiệm của người dân, du khách.

Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết từ cơ sở

Tuần Văn hóa, Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 còn được triển khai tại các xã, phường, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam.

Các địa phương chủ động tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, sản phẩm đặc trưng và thực hành di sản phù hợp với điều kiện thực tế.

Thông qua chuỗi hoạt động, Lạng Sơn tiếp tục phát huy vai trò của văn hóa trong đời sống cộng đồng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, nghệ nhân và người dân trong bảo tồn, trao truyền di sản.

Việc gắn giới thiệu bản sắc văn hóa với quảng bá điểm đến, sản phẩm địa phương cũng mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, nâng cao đời sống tinh thần và hỗ trợ phát triển bền vững.

Với chuỗi hoạt động giàu bản sắc, Tuần Văn hóa là dịp để người dân và du khách tìm hiểu di sản Xứ Lạng, tăng cường giao lưu giữa các dân tộc, qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.