Lạng Sơn: Lần đầu tiên kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu vượt 100 tỷ USD

Từ đầu năm 2026 đến nay, số lượng doanh nghiệp hoạt động XNK hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh tăng mạnh. Theo đó đã có hơn 7.200 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này giúp cho kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn tỉnh tăng mạnh.

Phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Chi Ma

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan, lực lượng chức năng của tỉnh tiếp tục triển khai các giải pháp thu hút thêm nhiều doanh nghiệp thực hiện kê khai, làm thủ tục XNK qua địa bàn tỉnh, qua đó vừa góp phần tăng kim ngạch XNK hàng hóa, vừa tăng số thu thuế từ hoạt động XNK.

Được biết, với số lượng doanh nghiệp XNK hàng hóa làm thủ tục khai báo hải quan tại cơ quan hải quan tỉnh tăng mạnh, tổng số thu thuế XNK hàng hóa trong 10 tháng đầu năm 2026 đã được gần 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 88% so với cùng kỳ năm 2025, đạt 109,14% chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2026 (18.100 tỷ đồng).