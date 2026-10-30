Lạng Sơn lần đầu đạt kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 106 tỷ USD

Theo đó, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng mạnh, với sự gia tăng đáng kể về số lượng doanh nghiệp tham gia. Tính từ đầu năm đến nay, có hơn 7.200 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại các cửa khẩu của tỉnh, tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Phương tiện chở hàng hóa xuất, nhập khẩu thông quan qua cửa khẩu Chi Ma. Ảnh: Trí Dũng

Đáng chú ý, kim ngạch trên được tính trên tất cả các loại hình xuất nhập khẩu, bao gồm hàng hóa quá cảnh, chuyển cửa khẩu, vận chuyển độc lập và các loại hình khác. Sự gia tăng số lượng doanh nghiệp cùng hoạt động giao thương sôi động đã góp phần đưa kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay.

Cùng với tăng trưởng kim ngạch, nguồn thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu cũng ghi nhận kết quả tích cực. Trong 10 tháng năm 2026, tổng thu thuế xuất nhập khẩu của tỉnh đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng hơn 88% so với cùng kỳ năm 2025, bằng 109,14% chỉ tiêu phấn đấu cả năm (18.100 tỷ đồng).

Từ nay đến cuối năm, các cơ quan, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai các giải pháp cải thiện môi trường hoạt động xuất nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút thêm doanh nghiệp đến kê khai và thực hiện thủ tục hải quan qua địa bàn. Qua đó, góp phần duy trì đà tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu, nâng cao hiệu quả hoạt động thương mại qua cửa khẩu và tăng thu ngân sách nhà nước.