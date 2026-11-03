Lạng Sơn: Không né tránh, chủ động khắc phục các tồn tại trong công tác phòng chống tham nhũng

Tập trung rà soát, làm rõ 4 nhóm nội dung công tác trọng tâm

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung nghe, thảo luận và đi đến thống nhất đối với nội dung kế hoạch kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc - Ảnh: BLS.

Theo kế hoạch đã được thông qua, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo Trung ương) sẽ tập trung kiểm tra, giám sát sâu vào 4 nhóm nội dung công tác chính, bao gồm: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phòng ngừa; công tác chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công; công tác phát hiện, xử lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo; và việc thực hiện kết luận, kiến nghị của các cơ quan Trung ương.

Về phương pháp làm việc, Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ trực tiếp làm việc với một số cơ quan, tổ chức trực thuộc Tỉnh ủy Lạng Sơn nhằm rà soát, làm rõ những kết quả đạt được, cũng như chỉ ra các hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân tồn tại.

Trên cơ sở kết quả làm việc thực tế và quá trình nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, Tổ giúp việc của Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương sẽ xây dựng dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, đồng thời tiến hành lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức liên quan đối với dự thảo báo cáo này.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, không né tránh và chủ động khắc phục vi phạm

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: BLS.

Trong quá trình triển khai, tỉnh Lạng Sơn luôn chú trọng công tác phòng ngừa, tăng cường kiểm tra, giám sát tại những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, đồng thời gắn chặt việc xử lý sai phạm với chấn chỉnh công tác quản lý và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn hoàn toàn thống nhất với mục đích, yêu cầu kiểm tra, giám sát; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc và cam kết phối hợp thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ theo kế hoạch ngay sau khi được ban hành.

Để đảm bảo công tác kiểm tra, giám sát đạt hiệu quả thực chất, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo việc chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu và chịu trách nhiệm toàn diện về tính trung thực, chính xác cũng như tiến độ cung cấp thông tin.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu quá trình báo cáo, giải trình phải làm rõ được kết quả đạt được, những tồn tại, nguyên nhân, trách nhiệm cụ thể và phương hướng xử lý trên tinh thần thẳng thắn, không né tránh, không hình thức.

Đặc biệt, đối với những vấn đề đã rõ và thuộc thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị phải chủ động khắc phục ngay mà không chờ đến khi có kết luận kiểm tra. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn giao Ban Nội chính Tỉnh ủy làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với đoàn công tác và Tổ giúp việc để đôn đốc công tác chuẩn bị, cung cấp tài liệu, cũng như kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết.

Gắn công tác kiểm tra, giám sát với tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn nêu rõ mục đích của đợt kiểm tra, giám sát lần này là nhằm đánh giá khách quan những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: BLS.

Qua đó, kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phân công đầu mối phối hợp chặt chẽ, bảo đảm cung cấp đầy đủ, chính xác các nội dung thông tin, tài liệu theo đúng yêu cầu của đoàn công tác.

Trên cơ sở nghiên cứu hệ thống báo cáo, hồ sơ, tài liệu do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn cung cấp, kết hợp với kết quả làm việc, trao đổi, giải trình của các cơ quan, tổ chức có liên quan, đoàn công tác sẽ xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát để gửi Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn cũng giao Tổ giúp việc khẩn trương, chủ động trao đổi với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan để sớm hoàn thiện báo cáo kiểm tra, giám sát theo đúng tiến độ.

Định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn yêu cầu Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo tỉnh Lạng Sơn cần tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý dứt điểm các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc trên địa bàn; đồng thời tiến hành rà soát, xử lý hiệu quả các cơ sở nhà, đất dôi dư sau quá trình sắp xếp.

Cùng với đó, tỉnh cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các kết luận, kiến nghị của các đoàn kiểm tra, giám sát thuộc các cơ quan Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.