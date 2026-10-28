Lạng Sơn: Khởi tố trưởng chi nhánh phát triển quỹ đất và 2 kế toán liên quan vụ chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tố tụng tới các bị can. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

3 bị can gồm Hoàng Kim Vy (sinh năm 1979, Trưởng Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia); Hoàng Thị Lý (sinh năm 1979) và Đào Thanh Hải (sinh năm 1982), cùng là kế toán tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia. Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, làm rõ về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 3 bị can trên đã không làm đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, để xảy ra những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại Chi nhánh Phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia.

Lợi dụng những sơ hở này, Nông Thanh Tú (sinh năm 1989, trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) đã chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không bị phát hiện, gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nông Thanh Tú để điều tra, làm rõ về hành vi “Tham ô tài sản”.