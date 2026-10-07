Lạng Sơn: Khởi tố người phụ nữ ép con trai người tình uống thuốc diệt chuột

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội “Giết người”, sau khi xác định người này có hành vi pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai của người tình uống.

Trước đó, ngày 30/9, Công an phường Tam Thanh tiếp nhận tin báo của công dân về việc một trẻ em trên địa bàn bị ép uống thuốc diệt chuột.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an phường Tam Thanh và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Bùi Thị Hạnh có liên quan trực tiếp đến vụ việc nên triệu tập để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, ban đầu Hạnh quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả giám định, cơ quan điều tra từng bước làm rõ vụ việc, buộc Hạnh phải khai nhận hành vi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hạnh và anh Nguyễn Thành Đông có quan hệ tình cảm. Trong quá trình qua lại, hai người phát sinh mâu thuẫn.

Ngày 29/9, xuất phát từ mâu thuẫn trên, Hạnh đã pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai anh Đông là cháu N.T.C (SN 2014) uống.

Sau khi phát hiện vụ việc, cháu C được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu. Đến nay, sức khỏe của cháu bước đầu ổn định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Thị Hạnh (SN 1979, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội “Giết người”, sau khi xác định người này có hành vi pha thuốc diệt chuột vào nước rồi ép con trai của người tình uống - (ảnh Công an Lạng Sơn).

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 3/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Hạnh về tội “Giết người”.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn cảnh báo, những mâu thuẫn giữa người lớn nếu không được kiểm soát, giải quyết đúng cách có thể dẫn đến những hành vi đặc biệt nguy hiểm, nhất là khi trẻ em trở thành đối tượng bị xâm hại hoặc trút giận.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi phát sinh mâu thuẫn cần bình tĩnh, kiềm chế, giải quyết bằng đối thoại, hòa giải hoặc thông qua cơ quan có thẩm quyền; tuyệt đối không sử dụng bạo lực, đe dọa hoặc thực hiện hành vi gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của người khác.

Các gia đình cần quan tâm, bảo vệ trẻ em, không để trẻ bị lôi kéo hoặc trở thành đối tượng bị trả đũa trong mâu thuẫn của người lớn. Khi phát hiện trẻ bị đe dọa, ép buộc hoặc có nguy cơ bị xâm hại, cần nhanh chóng đưa trẻ đến nơi an toàn và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất hoặc Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

Công an tỉnh Lạng Sơn cũng khuyến cáo các loại thuốc diệt chuột, thuốc bảo vệ thực vật và hóa chất độc hại cần được bảo quản an toàn, ngoài tầm với của trẻ. Khi nghi ngờ trẻ uống hoặc tiếp xúc với chất độc, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu, điều trị kịp thời.