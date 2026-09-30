Lạng Sơn: Khởi tố giám đốc doanh nghiệp đổ 900 tấn chất thải tại Cụm công nghiệp Na Dương 3

Hai bị can gồm Nguyễn Phúc Hậu (SN 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn).

Hai đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Phúc Hậu là Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS, đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A trên đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi phá dỡ, lượng chất thải xây dựng gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát và các vật liệu hỗn hợp được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3, thuộc thôn Hua Cầu, xã Na Dương để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu. Cường đã yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Theo cơ quan Công an, khu vực tự ý đổ thải có diện tích 3.263,5m². Tổng khối tích chất thải sau khi đầm chặt được xác định là 783,12m³, với khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000kg.

Ngày 19/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.