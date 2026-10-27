Lạng Sơn: Khánh thành 'Nhà tắm nhân ái' dành cho người cao tuổi, người khuyết tật

Sau thời gian khẩn trương thi công, ngày 13/10/2026, công trình đã được nghiệm thu, bàn giao cho Phòng Y tế - Công tác xã hội đưa vào khai thác, sử dụng. Công trình có diện tích 14m², tổng kinh phí 96.647.700 đồng.

Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn triển khai công trình “Nhà tắm nhân ái – Chăm sóc an toàn cho người cao tuổi, người khuyết tật”. Ảnh: Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn.

Được xây dựng với mục tiêu bảo đảm an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, công trình mang đến không gian tắm rửa phù hợp hơn với nhu cầu của người cao tuổi và người khuyết tật. Qua đó, góp phần hạn chế nguy cơ trượt ngã, tạo điều kiện để các đối tượng được chăm sóc chu đáo, an toàn và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu thiết yếu, “Nhà tắm nhân ái” còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong công tác bảo trợ xã hội. Công trình cũng là nguồn động viên đối với đội ngũ viên chức, người lao động của cơ sở, tiếp thêm động lực để nâng cao chất lượng chăm sóc, phục vụ các đối tượng.

"Nhà tắm nhân ái" bảo đảm an toàn và thuận tiện trong sinh hoạt hằng ngày, phù hợp hơn với nhu cầu của người cao tuổi và người khuyết tật. Ảnh: Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn

Việc đưa công trình vào hoạt động là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn, đồng thời góp phần thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế trên địa bàn tỉnh.