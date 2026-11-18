Khánh thành cầu Hòa Bình, tại xã biên giới Kháng Chiến. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Công trình cầu Hòa Bình được khởi công từ tháng 6/2026, sau thời gian khẩn trương thi công, đến nay, công trình đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng, an toàn theo kế hoạch đề ra với quy mô tổng chiều dài 104m, chiều rộng 6m, với tổng kinh phí 1,5 tỷ đồng.

Thôn Hòa Bình có 162 hộ với 719 nhân khẩu, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, chủ yếu phát triển kinh tế dựa vào sản xuất nông, lâm nghiệp. Tuyến đường ĐX6.02 dài 6,4km là lối đi duy nhất kết nối thôn với Quốc lộ 4A. Trước đây, mỗi khi mùa mưa đến, nước tại cống tạm Hang Thồng dâng cao, có thời điểm ngập sâu 2-3m, khiến giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân cũng như việc đến trường của các em học sinh trong thôn.

Phần mốc tên công trình. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Chi cục Hải quan khu vực VI đã chủ động vận động, kết nối các doanh nghiệp và nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cầu Hòa Bình với tổng kinh phí tài trợ 1,5 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, công trình đã gặp không ít khó khăn, nhất là điều kiện địa chất phức tạp, nền đất yếu, lớp bùn sâu từ 7 đến 10 mét, không bảo đảm điều kiện an toàn để thi công phương án cầu bê tông cốt thép như thiết kế ban đầu.

Cầu Hoà Bình sẽ giúp người dân thôn Hòa Bình ổn định cuộc sống. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Mặc dù phải điều chỉnh phương án thi công và kéo dài thời gian triển khai so với dự kiến ban đầu, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ giữa Hải quan khu vực VI cùng cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương, sự nỗ lực của đơn vị thi công đến nay công trình đã hoàn thành 100% khối lượng công việc.

Lực lượng Hải quan khu vực VI trực tiếp thị sát thực trạng. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực VI nhấn mạnh, cầu Hòa Bình không chỉ là công trình giao thông phục vụ dân sinh mà còn là nhịp cầu của tình đoàn kết, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Các đại biểu đi trên cây cầu mới. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Cầu Hòa Bình được đưa vào sử dụng đã đáp ứng được nhu cầu đi lại của người dân, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người dân thôn Hòa Bình ổn định cuộc sống, vươn lên phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.