Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Lạng Sơn năm 2026. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Lạng Sơn là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ và giao thoa của nhiều sắc màu văn hóa dân tộc. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, các thế hệ đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã cùng nhau xây dựng, gìn giữ và vun đắp những giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên bản sắc riêng của vùng đất Xứ Lạng.

Những làn điệu dân ca, tiếng đàn tính, điệu hát then, múa sư tử, múa Chầu, trang phục truyền thống, phong tục tập quán, lễ hội và văn hóa ẩm thực... không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú mà còn là kết tinh của lịch sử, truyền thống, bản lĩnh và tâm hồn của cộng đồng các dân tộc Lạng Sơn.

Tiết mục văn nghệ trong lễ khai mạc (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển quê hương, tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc luôn là nguồn sức mạnh quan trọng, góp phần tạo nên những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng và an ninh.

Đông đảo quần chúng nhân dân đã có mặt tại lễ khai mạc. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống gắn với củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời tạo nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tuần Văn hóa-Đại đoàn kết năm nay được tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ ngày 18/11 đến ngày 24/11 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong đó, các hoạt động cấp tỉnh, gồm các chương trình nghệ thuật, liên hoan đàn tính, hát then và trình diễn trang phục dân tộc; biểu diễn giới thiệu di sản văn hóa Xứ Lạng; liên hoan múa sư tử dân tộc Tày, Nùng; đồng diễn múa Chầu; trưng bày, triển lãm các giá trị văn hóa truyền thống; giới thiệu, quảng bá du lịch, văn hóa ẩm thực và các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian.

Các tiết mục trong lễ khai mạc mang đậm chất văn hóa truyền thống xứ Lạng. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn khẳng định ý nghĩa của Tuần Văn hóa cần được lan tỏa từ các hoạt động tại từng xã, phường, thôn, tổ dân phố, gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Để Tuần Văn hóa thực sự trở thành ngày hội của nhân dân, đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tổ chức chu đáo các hoạt động theo kế hoạch; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cần phát huy vai trò đầu mối, chú trọng chất lượng hoạt động, gắn giới thiệu di sản với trải nghiệm du lịch, giữ gìn bản sắc và xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện.

Đây cũng là dịp giới thiệu các sản phẩm OCOP của Lạng Sơn. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Các nghệ nhân, đội văn nghệ quần chúng và cộng đồng dân cư tiếp tục thực hành, gìn giữ, trao truyền di sản, nhất là cho thế hệ trẻ. Sau Tuần Văn hóa, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục duy trì những hoạt động phù hợp trong đời sống cộng đồng, đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với nhân dân và du khách.