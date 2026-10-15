Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 nhấn mạnh, đây là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao địa phương, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của vận động viên, huấn luyện viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ X năm 2026.

Theo ông Sơn, những năm qua, Lạng Sơn quan tâm phát triển phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đồng thời chú trọng đầu tư thể thao thành tích cao, phát hiện và bồi dưỡng vận động viên triển vọng. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao Lạng Sơn giành 17 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

“Đại hội lần này có 17 môn thi đấu, tranh tài 130 bộ huy chương, thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên. Đây không chỉ là dịp đánh giá kết quả phát triển thể thao của các ngành, địa phương, tăng cường giao lưu, đoàn kết mà còn nhằm phát hiện, tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026” – ông Sơn thông tin.

Để Đại hội diễn ra thành công, ông Đoàn Thanh Sơn đề nghị Ban Tổ chức và các cơ quan liên quan bảo đảm điều kiện thi đấu, an ninh, trật tự, y tế và an toàn; các trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đúng điều lệ; huấn luyện viên và vận động viên nêu cao trách nhiệm, thi đấu trung thực, cao thượng. Sau Đại hội, các cấp, ngành, địa phương cần duy trì phong trào rèn luyện thể thao trong Nhân dân, chú trọng thể thao trường học, thể thao cơ sở và các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc.

27 khối diễu binh, diễu hành với khoảng 3.000 người tham gia

Lễ khai mạc diễn ra với các nghi thức chào cờ, rước cờ, diễu binh, diễu hành, rước đuốc, thắp lửa truyền thống và chương trình đồng diễn. Tổng cộng có 27 khối rước, diễu binh, diễu hành với lực lượng dự kiến khoảng 3.000 người, tạo không khí trang trọng, sôi nổi cho ngày hội thể thao của tỉnh.

Ngọn đuốc tại Đại hội được thắp sáng và các đoàn tham dự lễ khai mạc biểu diễn các tiết mục chào mừng. Ảnh: Trọng Đảng

Đoàn rước đuốc gồm 11 vận động viên tiêu biểu. Sau nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa Đại hội, các khối lực lượng, đoàn vận động viên và khối đồng diễn lần lượt diễu qua lễ đài. Chương trình đồng diễn nghệ thuật, thể dục thể thao của học sinh, sinh viên mang chủ đề “Thể dục thể thao Lạng Sơn hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Đại hội được triển khai từ cơ sở. Đến hết tháng 5/2026, toàn bộ 65 xã, phường đã tổ chức xong Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Mỗi địa phương tổ chức từ 5 môn thi đấu trở lên, lựa chọn nội dung phù hợp điều kiện thực tế, kết hợp các môn thể thao phổ biến với thể thao dân tộc và trò chơi vận động dân gian.

Ở cấp tỉnh, có 17 đoàn vận động viên, gồm 10 cụm liên xã theo địa bàn các huyện trước đây; 4 phường Đông Kinh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, Tam Thanh; cùng các đoàn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

Các vận động viên tranh tài ở 17 môn: điền kinh, bơi, bóng đá nam 7 người, bóng đá nữ 7 người, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, Vovinam, chạy việt dã, cờ tướng, cờ vua, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, Taekwondo và Pickleball.

Trước lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã hoàn thành 13 môn thi đấu, gồm cờ vua, cờ tướng, bắn nỏ, việt dã, Taekwondo, quần vợt, bóng bàn, bóng đá nam, bóng đá nữ, Pickleball, bóng chuyền, Vovinam và bơi; trao 96 bộ huy chương.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 diễn ra trong không khí thi đua chào mừng 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950-17/10/2026), hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Thành công của Đại hội được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe Nhân dân và thúc đẩy thể thao tỉnh phát triển.