Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X: Lan tỏa phong trào thể dục thể thao trong Nhân dân

Đây là sự kiện thể thao quan trọng, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe Nhân dân và tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là nghi thức thắp đuốc truyền thống do Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh thực hiện tại đài lửa ở Sân vận động Đông Kinh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh thực hiện tại đài lửa ở Sân vận động Ảnh: Sơn Đông

Trước đó, ngọn lửa Đại hội được lấy từ khuôn viên tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách địa điểm khai mạc khoảng 100 m. Đoàn rước đuốc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng đội tiêu binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện.

Lễ khai mạc còn tạo ấn tượng với màn diễu binh, diễu hành quy mô lớn, quy tụ khoảng 6.000 người thuộc lực lượng quân đội, công an, học sinh, sinh viên, các địa phương và đơn vị, đoàn thể trong tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn, nhấn mạnh Đại hội là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao tỉnh nhà, nơi hội tụ tinh thần đoàn kết, ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của các vận động viên, huấn luyện viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các hoạt động thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp với nhiều hình thức phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, xây dựng lối sống lành mạnh và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026, Đoàn Thanh Sơn đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: T.L

Cùng với thể thao quần chúng, Lạng Sơn chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, phát hiện và bồi dưỡng vận động viên có triển vọng. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao Lạng Sơn giành 17 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Theo Ban tổ chức Đại hội, thành công của Đại hội không chỉ được đánh giá qua số lượng huy chương mà còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết, sức lan tỏa của phong trào rèn luyện thể dục thể thao và ý thức nâng cao sức khỏe trong Nhân dân. Tỉnh kỳ vọng Đại hội sẽ tạo động lực để phong trào thể dục thể thao tiếp tục phát triển, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng quê hương Xứ Lạng ngày càng giàu đẹp, văn minh. ại hội là dịp đánh giá kết quả phát triển phong trào thể dục thể thao tại các ngành, địa phương; tăng cường giao lưu, học hỏi, củng cố tinh thần đoàn kết và tuyển chọn những vận động viên xuất sắc để tiếp tục bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia tranh tài. Ảnh: Đông Sơn

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 tổ chức 17 môn thi đấu, với 130 bộ huy chương, thu hút hơn 2.500 lượt vận động viên tham gia tranh tài.