Sáng 15/10, tỉnh Lạng Sơn khai mạc Đại hội Thể dục thể thao lần thứ X năm 2026 tại sân vận động Đông Kinh.

Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026 là sự kiện nhằm đánh giá phong trào thể dục thể thao tại các địa phương, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc chuẩn bị tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Lạng Sơn lần thứ X năm 2026. (Ảnh: Minh Đức)

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn nhấn mạnh, Đại hội là ngày hội lớn của phong trào thể dục thể thao, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên của các vận động viên, huấn luyện viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Những năm qua, Lạng Sơn đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, gắn phát triển thể dục thể thao với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần của người dân.

Cùng với thể thao quần chúng, tỉnh Lạng Sơn chú trọng phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng vận động viên có triển vọng, từng bước nâng cao chất lượng thể thao thành tích cao.

Tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, đoàn thể thao Lạng Sơn giành 17 huy chương, gồm 2 huy chương Vàng, 3 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Để chuẩn bị cho Đại hội cấp tỉnh năm nay, 100% xã, phường trên địa bàn đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở. Qua các giải đấu, nhiều vận động viên có tiềm năng được phát hiện, tạo nguồn lực cho thể thao thành tích cao của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh thực hiện nghi thức thắp lửa truyền thống khai mạc Đại hội. (Ảnh: Minh Đức)

Với 17 môn thi đấu và 130 bộ huy chương, Đại hội năm nay là dịp để các vận động viên giao lưu, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh thi đấu; đồng thời giúp ngành thể thao đánh giá thực chất phong trào tại các địa phương, đơn vị.

Ban Tổ chức được yêu cầu bảo đảm các điều kiện thi đấu, an ninh, trật tự, y tế và an toàn; đội ngũ trọng tài điều hành công tâm, khách quan, đúng điều lệ. Các vận động viên thi đấu trung thực, cao thượng, phát huy năng lực và tinh thần thể thao.

Sau Đại hội, tỉnh Lạng Sơn định hướng tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao trong Nhân dân, chú trọng thể thao trường học, thể thao cơ sở và các môn thể thao truyền thống của đồng bào các dân tộc; đồng thời tăng cường phát hiện, đào tạo vận động viên có năng khiếu.

Đại hội diễn ra trong không khí thi đua chào mừng 76 năm Ngày giải phóng Lạng Sơn (17/10/1950 - 17/10/2026), hướng tới kỷ niệm 195 năm Ngày thành lập tỉnh Lạng Sơn và 117 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (4/11/1909 - 4/11/2026).