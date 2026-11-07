Lạng Sơn huy động hơn 9,6 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, học sinh vùng biên

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng quà và hoa chúc mừng Ngày hội đại đoàn kết tại thôn Cao Lan xã Quốc Khánh

Sáng 6/11, tại thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Tháng cao điểm "Vì người nghèo" và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Tham dự có Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành.

Hơn 9,6 tỷ đồng được huy động, hỗ trợ người nghèo

Hưởng ứng Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2026, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã đăng ký, ủng hộ tổng kinh phí hơn 9,6 tỷ đồng. Trong đó, hơn 5,3 tỷ đồng được trao ủng hộ trực tiếp tại chương trình ngày 6/11.

Phát biểu tại chương trình, ông Vũ Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh trao hỗ trợ sinh kế cho các hộ gia đình nghèo

Theo thông tin tại chương trình, trong 9 tháng đầu năm 2026, Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng. Gần 4.000 suất quà đã được trao tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn. Tỉnh cũng dành gần 2,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, bảo trì 5 cây cầu giao thông nông thôn.

Đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chi hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 600 căn nhà cho các hộ gia đình khó khăn.

Trước những kết quả đạt được, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục vận động, kết nối nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Đặc biệt, cần chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo sinh kế, việc làm và cơ hội để người nghèo chủ động vươn lên, bảo đảm nguồn lực được sử dụng công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.

Trao sinh kế và học bổng cho học sinh vùng biên

Tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Cao Lan, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh Lạng Sơn đã trao hỗ trợ sinh kế cho 50 hộ nghèo thuộc 11 xã biên giới, với tổng kinh phí 500 triệu đồng. Mỗi hộ được hỗ trợ 10 triệu đồng để có thêm điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng trao hỗ trợ sinh kế bằng con giống cho 5 hộ gia đình, tổng trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, một hộ gia đình thân nhân liệt sĩ chưa có nhà ở tại thôn Cao Lan được hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng nhà mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân trao hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo

Đối với học sinh vùng biên giới, nhiều chương trình hỗ trợ giáo dục được triển khai với kinh phí đáng kể. Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng "Khuyến học - Đồng hành cùng học sinh vùng biên giới" cho 95 học sinh tại 3 xã Quốc Khánh, Quốc Việt và Kháng Chiến, tổng kinh phí 1,26 tỷ đồng.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hỗ trợ 37 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quốc Khánh với tổng kinh phí 273 triệu đồng, thông qua Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" năm 2026.

Trong khi đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trao hỗ trợ cho 237 học sinh tại 11 xã biên giới, với tổng kinh phí hơn 1,75 tỷ đồng. Mỗi học sinh được nhận mức hỗ trợ trên 7 triệu đồng/năm.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh về thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng ký kết chương trình phối hợp đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại khu vực biên giới giai đoạn 2026 - 2030.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Hậu, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn Mai Xuân Phong và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng ân cần hỏi thăm nhân viên y tế, người dân thăm khám tại chương trình

Ngoài các hoạt động trao kinh phí, chương trình còn tổ chức gian hàng 0 đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.

Việc huy động và phân bổ nguồn lực lần này không chỉ góp phần giải quyết những khó khăn trước mắt về nhà ở, sinh kế mà còn mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng biên. Đây cũng là hướng tiếp cận cần thiết để công tác giảm nghèo từng bước gắn với tạo sinh kế, nâng cao năng lực tự vươn lên và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân.