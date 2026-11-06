Lạng Sơn huy động hơn 9,6 tỷ đồng chăm lo người nghèo

Sáng 6/11, tại thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Chương trình Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và 195 năm thành lập tỉnh Lạng Sơn.

Tham dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đoàn Thị Hậu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hoàng Anh; cùng đại diện các cơ quan, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham dự Chương trình. Ảnh: Báo và PTTH Lạng Sơn

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các đại biểu tham dự Chương trình. Nguồn: Báo và PTTH Lạng Sơn

Chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang tạo sinh kế bền vững

Tại chương trình, các đơn vị trao kinh phí ủng hộ trực tiếp hơn 5,3 tỷ đồng. Tổng nguồn lực huy động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 đạt hơn 9,6 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh nhấn mạnh, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn là trách nhiệm chính trị, tình cảm và đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh phát biểu. Nguồn: Báo và PTTH Lạng Sơn

Theo ông Vũ Hoàng Anh, sự phát triển của một địa phương cần được nhìn nhận từ chất lượng cuộc sống của người dân, sự quan tâm, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.

Trong 9 tháng năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã tiếp nhận hơn 5,8 tỷ đồng; gần 4.000 suất quà được trao tới các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình khó khăn. Tỉnh cũng dành gần 2,2 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng, bảo trì 5 cây cầu giao thông nông thôn; chi hơn 29 tỷ đồng hỗ trợ xây mới, sửa chữa trên 600 căn nhà cho các hộ khó khăn.

“Đó không chỉ là những con số mà là những mái nhà được dựng lên, những hoàn cảnh được sẻ chia, những niềm tin và hy vọng được tiếp thêm”, ông Vũ Hoàng Anh nói.

Người dân tham gia chương trình. Nguồn: Báo và PTTH Lạng Sơn

Trước yêu cầu giảm nghèo bền vững, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong huy động nguồn lực xã hội, kết nối doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế.

Đặc biệt, cần “chuyển mạnh từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành, tạo sinh kế, việc làm và cơ hội để người nghèo tự vươn lên”, bảo đảm các nguồn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng và hiệu quả.

“Mặt trận phải thực sự là cầu nối của lòng nhân ái, là địa chỉ tin cậy để kết nối những tấm lòng, đưa sự sẻ chia đến đúng người, đúng hoàn cảnh”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhấn mạnh.

Hỗ trợ sinh kế, nhà ở, học bổng cho người dân vùng biên giới

Một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình là trao hỗ trợ sinh kế cho 50 hộ nghèo tại 11 xã biên giới, mỗi hộ 10 triệu đồng, tổng kinh phí 500 triệu đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ thêm 5 hộ bằng con giống, trị giá 10 triệu đồng mỗi hộ, giúp người dân có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Cao Lan, xã Quốc Khánh

Chương trình cũng trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở mới cho gia đình thân nhân liệt sĩ Lô Văn Tráng tại thôn Cao Lan, góp phần chăm lo đời sống gia đình người có công và thực hiện mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát.

Đối với học sinh vùng biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ 237 em tại 11 xã, tổng kinh phí hơn 1,75 tỷ đồng, mức hỗ trợ trên 7 triệu đồng mỗi học sinh mỗi năm, thông qua mô hình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 95 học sinh tại ba xã Quốc Khánh, Quốc Việt và Kháng Chiến, tổng kinh phí 1,26 tỷ đồng. Trong đó, 7 học sinh được nhận học bổng dài hạn trị giá 72 triệu đồng mỗi suất; 41 học sinh nhận học bổng một năm và 47 học sinh nhận học bổng một lần.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng hỗ trợ 37 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quốc Khánh, tổng kinh phí hơn 273 triệu đồng, thông qua dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”.

Trao hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng biên giới

Trao học bổng hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn xã biên giới

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh ký kết chương trình phối hợp thực hiện tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2026 - 2031. Hội Khuyến học tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết chương trình phối hợp thúc đẩy khuyến học, khuyến tài tại khu vực biên giới giai đoạn 2026 - 2030.

Trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo tỉnh và xã Quốc Khánh trao quà chúc mừng thôn Cao Lan. Người dân tham gia các hoạt động cộng đồng như gian hàng 0 đồng, khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.

Các đại biểu tham quan gian hàng 0 đồng tại Chương trình. Nguồn: Báo và PTTH Lạng Sơn

Người dân tham gia Chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Nguồn: Báo và PTTH Lạng Sơn

Nhấn mạnh ý nghĩa của Ngày hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Anh mong muốn cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và người dân thôn Cao Lan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ nhau phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng khu dân cư văn minh. Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Tinh thần của Ngày hội cần trở thành hành động thường xuyên trong mỗi cộng đồng dân cư, “để ở đâu có khó khăn, ở đó có sự sẻ chia; ở đâu có người nghèo, ở đó có sự đồng hành”.