Lạng Sơn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2026

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” được triển khai trong 4 tuần liên tục (từ ngày 7/9 đến 4/10), thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người lao động và nhân dân tham gia.

Sau 4 tuần, cuộc thi đã ghi nhận 78.702 tài khoản đăng ký tham gia và 166.062 lượt dự thi.

Các đại biểu dự lễ phát động

Thông qua hình thức thi trực tuyến, các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ được truyền tải sinh động, gần gũi, tạo điều kiện thuận lợi để người dân chủ động tiếp cận, tìm hiểu và nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật, góp phần đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội, góp phần nâng cao trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức và công dân trong việc tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật.

Năm 2026, hoạt động này càng có ý nghĩa sâu sắc khi gắn với kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc hội thông qua Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi phát biểu tại buổi lễ

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn khẳng định, thời gian qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn và sự phối hợp hiệu quả của các cấp, ngành, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Nội dung tuyên truyền ngày càng bám sát nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tiễn; hình thức triển khai được đa dạng hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ số, hướng mạnh về cơ sở.

Để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026 thiết thực, hiệu quả, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với tổ chức thi hành pháp luật và thực hiện nhiệm vụ chính trị; đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, lấy nhu cầu thực tiễn và đối tượng được tuyên truyền làm trung tâm; gắn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật với vận hành hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, cải cách hành chính và chuyển đổi số; phát huy sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, duy trì hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật thường xuyên, có chiều sâu và hiệu quả.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao giải Nhất cho các cá nhân xuất sắc

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất cho đại diện các tập thể xuất sắc

Ban Tổ chức trao giải Nhì cho các cá nhân

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cũng biểu dương ban tổ chức, các cơ quan, đơn vị đã tích cực phối hợp trong tổ chức cuộc thi và chúc mừng các tập thể, cá nhân đoạt giải. Mong muốn kết quả của cuộc thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng, mà còn tiếp tục được lan tỏa bằng những hành động cụ thể trong đời sống.

Tiếp đó, đại diện một số tập thể, cá nhân đã tham luận chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Trong chương trình, Ban Tổ chức cuộc thi đã trao 72 giải cá nhân gồm: 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 20 giải Ba và 40 giải Khuyến khích; 17 giải tập thể gồm: 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba, 5 giải Khuyến khích.