Lạng Sơn hưởng ứng lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Các đại biểu tham gia chạy bộ tại sự kiện. (Ảnh: QUỐC ĐẠT)

Chương trình do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Thủ đô Hà Nội đến các điểm cầu trên toàn quốc.

Cùng dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, phường Đông Kinh và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, vận động viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về tầm quan trọng của thể dục, thể thao đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống; qua đó, khuyến khích mỗi người dân chủ động chọn lựa ít nhất một môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, thể trạng và điều kiện sinh hoạt để tập luyện thường xuyên, từng bước hình thành thói quen vận động hằng ngày.

Các đại biểu tham dự sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Trong chương trình, các đại biểu cùng theo dõi lễ phát động cấp quốc gia được tiếp sóng từ điểm cầu chính tại Hà Nội.

Học sinh Lạng Sơn tham gia sự kiện. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Ngay sau đó, các đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành vòng quanh sân vận động. Tiếp nối chương trình là hoạt động đồng diễn thể thao của học sinh Trường trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ và Trường trung học Phổ thông Việt Bắc.

Các đại biểu theo dõi trực tiếp từ điểm cầu Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, vận động mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện thường xuyên.

Các đại biểu tham gia chạy bộ trong khu vực sân vận động Đông Kinh. (Ảnh: HOÀNG TÍNH)

Qua đó, sự kiện sẽ góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống tích cực trong nhân dân, xây dựng con người xứ Lạng phát triển toàn diện, hướng tới một cộng đồng khỏe mạnh, năng động và phát triển bền vững.