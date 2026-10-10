Lạng Sơn: Hơn 9.000 trẻ em được khám sàng lọc bệnh lý tim mạch miễn phí

Theo đó, hơn 9.000 trẻ em dưới 16 tuổi tại xã Ba Sơn, Cao Lộc, Bằng Mạc và phường Tam Thanh được các y, bác sĩ Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E Hà Nội trực tiếp khám sàng lọc các bệnh lý tim mạch. Trong ngày đầu tiên, các y, bác sĩ đã khám cho 2.887 trẻ em tại xã Ba Sơn và Cao Lộc.

Bác sĩ khám sàng lọc cho học sinh Trường THCS Xuất Lễ, xã Ba Sơn

Qua thăm khám, những trường hợp nghi mắc bệnh hoặc có dấu hiệu bất thường đã được tư vấn, hội chẩn và hướng dẫn các bước kiểm tra, điều trị tiếp theo theo chỉ định chuyên môn.

Bác sĩ khám sàng lọc cho học sinh Trường Tiểu học Thạch Đạn, xã Cao Lộc

Với thông điệp “Trẻ em nên khám tim ít nhất một lần trong đời”, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của gia đình và cộng đồng về tầm quan trọng của việc chủ động kiểm tra sức khỏe tim mạch cho trẻ. Đặc biệt, những trường hợp mắc bệnh tim được bác sĩ chỉ định phẫu thuật sẽ có cơ hội tiếp cận chương trình hỗ trợ phẫu thuật, giúp các em thêm cơ hội sống khỏe mạnh, học tập và phát triển như bao trẻ em khác.