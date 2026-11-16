Lạng Sơn: Hội thẩm nhân dân phát huy vai trò 'cầu nối' công lý trong mô hình mới

Chiều 15/11/2026, TAND khu vực 1 - Lạng Sơn phối hợp với Đoàn Hội thẩm nhân dân tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2026 và triển khai nhiệm vụ năm 2027.

Hội nghị diễn ra dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Bẩy – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 1 - Lạng Sơn và đồng chí Chu Thị Hồng Thái – Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Bản lĩnh người "cầm cân nảy mực" từ cơ sở

Năm 2026 ghi dấu một bước ngoặt lớn đối với hệ thống tư pháp địa phương khi TAND khu vực 1 - Lạng Sơn chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất thẩm quyền từ huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn cũ. Địa bàn mở rộng, số lượng tranh chấp và các loại án gia tăng nhanh chóng trong khi đội ngũ Hội thẩm phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, nhiều người công tác tại các xã biên giới cách trụ sở Tòa án hàng chục cây số.

Tuy nhiên, chính trong khó khăn, bản lĩnh của những đại biểu đại diện cho tiếng nói của nhân dân lại càng được thể hiện rõ nét.

Đồng chí Nguyễn Văn Bẩy – Bí thư Chi bộ, Chánh án TAND khu vực 1 - Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chánh án Nguyễn Văn Bẩy đánh giá cao tinh thần chủ động, khắc phục khó khăn về khoảng cách địa lý và áp lực công việc chuyên môn của các vị Hội thẩm để sát cánh cùng Tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với lợi thế 100% có trình độ đại học trở lên và phần lớn là người dân tộc thiểu số am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán bản địa, các Hội thẩm nhân dân không chỉ đơn thuần tham gia xét xử mà còn là những người "thấu tình đạt lý".

Trước mỗi phiên tòa, từng tập hồ sơ đều được các Hội thẩm nghiên cứu kỹ lưỡng, trao đổi thẳng thắn với Thẩm phán chủ tọa.

Tại phòng xử án, những câu hỏi xét hỏi khách quan của các Hội thẩm đã góp phần làm sáng tỏ sự thật, bảo đảm mỗi bản án tuyên ra đều thấu tình, đạt lý, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm.

Đồng chí Chu Thị Hồng Thái – Trưởng đoàn Hội thẩm nhân dân Khu vực 1 - Lạng Sơn phát biểu tại Hội nghị

Đổi mới phương thức hoạt động, tạo đột phá trong năm 2027

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, các đại biểu tham dự hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận những "nút thắt" cần tháo gỡ. Đó là sự bỡ ngỡ khó tránh khỏi của các Hội thẩm lần đầu tham gia nhiệm kỳ trước những vụ án tranh chấp đất đai, tài chính hay tội phạm công nghệ cao ngày càng phức tạp; việc sắp xếp lịch làm việc giữa cơ quan chủ quản và lịch mở phiên tòa đôi lúc còn chồng chéo...

Toàn cảnh Hội nghị

Bước sang năm 2027, để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, Đoàn Hội thẩm TAND khu vực 1 - Lạng Sơn xác định sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức làm việc theo hướng linh hoạt và thực chất hơn. Thay vì để các Hội thẩm ở vùng sâu, vùng xa phải di chuyển quãng đường dài, Đoàn sẽ phối hợp chặt chẽ với Tòa án để phân công xét xử theo cụm địa bàn hoặc tận dụng tối đa các điểm cầu xét xử trực tuyến.

Nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được vinh danh tại Hội nghị, tạo khí thế thi đua sôi nổi

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cũng sẽ thoát ly khỏi lối mòn lý thuyết để chuyển sang "cầm tay chỉ việc", thực hành giải quyết các tình huống án điểm, án khó.

Đồng thời, Hội nghị cũng kiến nghị cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế tạo điều kiện về thời gian, xem việc hoàn thành nhiệm vụ Hội thẩm là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (KPI) tại cơ quan công tác.

Khép lại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc đã được vinh danh, tạo khí thế thi đua sôi nổi để Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND khu vực 1 - Lạng Sơn bước vào năm công tác mới với tâm thế chủ động, chuyên nghiệp và tận tâm vì công lý.