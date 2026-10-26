Lạng Sơn: Hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn, Phan Hồng Tiến phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh BN

100% đơn vị hoàn thành kiểm kê và đề xuất phương án sắp xếp, xử lý

Theo báo cáo về công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan tính đến giữa tháng 9/2026: 100% đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành kiểm kê, nhập dữ liệu và đề xuất phương án sắp xếp, xử lý tài sản công.

Cụ thể, có 1.252 cơ quan hoàn thành kiểm kê với hơn 72.000 tài sản công, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã phê duyệt phương án sắp xếp, sử dụng, xử lý tài sản công, trong đó sau khi bàn giao, tiếp nhận, đưa tài sản vào hoạt động ổn định, tiếp tục thực hiện xây dựng, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 2.569 cơ sở nhà, đất và thực hiện xử lý theo các hình thức giữ lại tiếp tục sử dụng, điều chuyển, thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định...

Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Lạng Sơn, Hoàng Văn Tài phát biểu tại cuộc giám sát. Ảnh BN

UBND tỉnh Lạng Sơn cũng đã bàn giao 605 cơ sở nhà đất dôi dư về địa phương quản lý, xử lý -chuyển đổi công năng, đấu giá, cho thuê, tận dụng làm văn phòng làm việc các cơ quan sự nghiệp. Trong quá trình rà soát thực tế, đã điều chỉnh phương án đối để phù hợp hơn với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; đồng thời tiếp tục thực hiện điều chuyển, chuyển đổi công năng hoặc giao cho đơn vị có nhu cầu sử dụng nhằm phát huy hiệu quả khai thác tài sản công.

Nhìn chung, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; việc sắp xếp, xử lý tài sản từng bước được thực hiện hiệu quả, góp phần sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.

Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường đã chủ động, tích cực triển khai công tác: Tổng kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn thời điểm 0h00 ngày 01/01/2026; sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng quy định. Đến nay toàn tỉnh đã hoàn thành xử lý bước 2 đối với 100% cơ sở nhà, đất dôi dư, đảm bảo hoàn thành việc xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026 theo đúng chỉ đạo của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Theo đánh giá của Đoàn giám sát, UBND tỉnh Lạng Sơn đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức quản lý, sử dụng, sắp xếp và xử lý tài sản công sau sắp xếp tổ chức bộ máy; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan chuyên môn, tổ chức hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc đối với các cơ quan, đơn vị và 65 xã, phường.

Theo đó, các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao đã tham mưu, hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện. Hệ thống quy định về phân cấp quản lý, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công từng bước được hoàn thiện, tạo cơ sở cho việc quản lý tài sản sau sắp xếp.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Trường phát biểu kết luận giám sát. Ảnh BN

Cùng với đó, công tác kiểm kê, bàn giao, tiếp nhận và bố trí tài sản được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, cơ bản bảo đảm điều kiện để các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đi vào hoạt động; đã hoàn thành bàn giao tất cả cơ sở nhà, đất và bố trí xe ô tô và bàn giao, tiếp nhận tất cả các đơn vị máy móc, thiết bị, công cụ, dụng cụ.

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã được triển khai với khối lượng lớn; các cơ sở nhà, đất đã được xác định phương án và tổ chức xử lý theo thẩm quyền. Cụ thể, đến hết tháng 9/2026, đã hoàn thành xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư, đạt 95,6%. Tại Công điện số 68/CĐ-TTg ngày 07/10/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ghi nhận Lạng Sơn là một trong các địa phương tích cực trong xử lý, khai thác nhà, đất dôi dư.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra đã được quan tâm thực hiện, qua đó phát hiện, chấn chỉnh các tồn tại trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thực hiện các kết luận thanh tra đã có chuyển biến, nhiều tồn tại, hạn chế, thiếu sót được khắc phục; qua thanh tra chưa phát hiện tiêu cực, lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất.

Chính nhờ làm tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan sau sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của Lạng Sơn đã đảm bảo cho các đơn vị có cơ sở vật chất ổn định, tránh gián đoạn hoạt động, tạo nền tảng vững chắc cho bộ máy hành chính hoạt động trơn tru, phục vụ người dân tốt hơn. Đồng thời, giúp quản lý hiệu quả tài sản nhà nước, góp phần sử dụng tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước.