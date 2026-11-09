Lạng Sơn: Hoàn thành 98,3% nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW

100 ngày xóa điểm nghẽn chuyển đổi số

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quân dự và chỉ đạo cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, năm 2026, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW, bám sát chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của tỉnh. Đến nay, tỉnh hoàn thành 291/296 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, đạt 98,3%; 5 nhiệm vụ còn lại đang được triển khai, không có nhiệm vụ quá hạn hoặc chậm tiến độ.

Các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Theo Kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 15/4/2026, tỉnh có 52/56 nhiệm vụ đã hoàn thành hoặc đang thực hiện thường xuyên, đạt 93%; hoàn thành 31/43 chỉ tiêu, đạt 72,1%, trong đó 5 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra.

Nhiều mô hình, giải pháp ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số được triển khai hiệu quả. Cuộc thi trực tuyến “Công dân số Xứ Lạng” thu hút 37.575 người đăng ký, với hơn 303.000 lượt làm bài. Ứng dụng Trợ lý ảo Công chức số Xứ Lạng có trên 7.500 tài khoản sử dụng, tích hợp hơn 653.000 văn bản và được trao Giải thưởng “Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc” năm 2026.

Mô hình Trạm dịch vụ công số thí điểm tại 10 xã, phường đã tiếp nhận, giải quyết hơn 12.200 hồ sơ. Nền tảng cửa khẩu số xử lý trên 425.700 lượt phương tiện xuất nhập khẩu, với 100% doanh nghiệp thực hiện khai báo trực tuyến trước khi phương tiện đến cửa khẩu. Tỉnh cũng triển khai 181 mô hình ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ và tiến bộ kỹ thuật; tổ chức tập huấn cho hơn 13.260 lượt người, hoàn thành xử lý 100% thôn, bản thuộc danh sách cần xóa lõm sóng.

Năm 2027, Lạng Sơn xác định tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành; ưu tiên đầu tư, nâng cấp hạ tầng và nền tảng số, cơ sở dữ liệu chuyên ngành; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm điều hành an ninh mạng và Trung tâm Thông tin giám sát, điều hành UBND tỉnh (IOC). Tỉnh phấn đấu nhân rộng mô hình Trạm dịch vụ công tại 65/65 xã, phường.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận về tiến độ thực hiện nhiệm vụ, giải ngân các dự án, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và giải pháp mở rộng vùng phủ sóng di động tại các cụm dân cư.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn yêu cầu các cấp, ngành tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, bảo đảm các tiêu chí đề ra; đẩy nhanh đưa Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh vào hoạt động, hoàn thiện phần mềm tính tiền tự động tại cửa khẩu, ứng dụng camera AI và công nghệ nhận diện phương tiện nhằm rút ngắn thời gian kiểm soát, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Đồng thời, khẩn trương rà soát, giải quyết các phản ánh, kiến nghị còn tồn đọng trên nền tảng Công dân số Xứ Lạng.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn Trần Quân phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Quân ghi nhận, đánh giá cao kết quả triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, nhất là những mô hình chuyển đổi số tạo dấu ấn như Trạm dịch vụ công số và nền tảng Công dân số Xứ Lạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị rà soát, thống nhất chương trình, kế hoạch thực hiện năm 2027, bảo đảm rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, tránh trùng lặp; chủ động đề xuất các nhiệm vụ đột phá, gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Nhấn mạnh chuyển đổi số phải xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, ông Trần Quân đề nghị các cấp, ngành đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, tập trung nguồn lực triển khai những nhiệm vụ có sản phẩm cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.