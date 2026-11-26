Các vận động viên Lạng Sơn thi đấu môn kéo co Đại hội Thể thao toàn quốc

Môn kéo co tại đại hội diễn ra từ ngày 20/11 đến 27/11. Tham dự môn kéo co, đoàn Lạng Sơn có 22 vận động viên (trong đó có 6 vận động viên tham gia bằng nguồn kinh phí xã hội hóa).

Các vận động viên Lạng Sơn nhận Huy chương Vàng hạng cân 510 kg hỗn hợp trong nhà

Các vận động viên tranh tài ở 6 hạng cân. Đến nay, đoàn vận động viên Lạng Sơn đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đăng ký thi đấu môn kéo co với thành tích 4 huy chương các loại ở các nội dung kéo co trong nhà gồm: 1 HCV ở hạng cân 510 kg hỗn hợp; 1 Huy chương Bạc ở hạng cân 530 kg hỗn hợp; 2 Huy chương Đồng ở các hạng cân 520 kg đội nữ và 520 kg đội nam.

Các vận động viên Lạng Sơn nhận Huy chương Bạc hạng cân 530 kg hỗn hợp trong nhà

Đây là thành tích có ý nghĩa quan trọng đối với thể thao thành tích cao tỉnh Lạng Sơn với tấm HCV đầu tiên tại kỳ Đại hội lần này. Kết quả cũng ghi nhận sự nỗ lực của các vận động viên và ban huấn luyện trong quá trình chuẩn bị, tập luyện và thi đấu, góp phần tạo khí thế cho các đội tuyển thể thao Lạng Sơn tiếp tục tranh tài tại đại hội.