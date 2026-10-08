Lạng Sơn giành giải Nhất toàn đoàn tại Giải Cầu lông trung cao tuổi quốc gia năm 2026

Đôi VĐV Lạng Sơn (áo xanh bục số 1) nhận Huy chương Vàng nội dung đôi nam nhóm tuổi 61 - 70 (ảnh do VĐV cung cấp)

Tham dự giải từ ngày 2 - 7/10 tại thành phố Quảng Ninh, đoàn vận động viên Lạng Sơn gồm 6 đôi nam và 5 đôi nam nữ thi đấu nội dung đôi nam, đôi nam nữ ở các nhóm tuổi.

Đại diện đoàn VĐV Lạng Sơn (áo cam đứng giữa) nhận cờ lưu niệm Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao tặng cho đoàn có thành tích xuất sắc tại giải (ảnh do VĐV cung cấp)

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần thi đấu tích cực, các VĐV Lạng Sơn đã giành được 3 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Trong đó, 3 Huy chương Vàng thuộc về các cặp vận động viên: Hoàng Minh Vương - Nguyễn Tuấn Anh, nội dung đôi nam nhóm tuổi 36 - 40; Trương Thiện Quang - Lê Thúy Ngà, nội dung đôi nam nữ nhóm tuổi 56 - 60; Kiều Văn Hải - Lê Xuân Phú, nội dung đôi nam nhóm tuổi 61 - 70.

Các VĐV đoàn Lạng Sơn đoạt huy chương tại giải (ảnh do VĐV cung cấp)

Giải đấu thu hút hơn 230 VĐV đến từ 14 đoàn thể thao trên toàn quốc, tranh tài ở 9 nhóm tuổi.

Với thành tích trên, đoàn VĐV Lạng Sơn xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, qua đó tiếp tục khẳng định phong trào tập luyện, thi đấu cầu lông trong lực lượng trung cao tuổi trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, tạo điều kiện để người cao tuổi duy trì sức khỏe, giao lưu và nâng cao đời sống tinh thần.