Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Vy Quang Dũng phát biểu tại cuộc làm việc với xã Văn Quan. Ảnh LS

Theo đó, tại các buổi làm việc, Đoàn giám sát đã khảo sát thực tế tại các điểm tổ chức khám và nghe đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát đối tượng; hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào ứng dụng VNeID; tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Người dân đến khám sức khỏe tại xã Hoàng Văn Thụ. Ảnh LS

Người dân đến khám sức khỏe tại xã Đồng Đăng. Ảnh LS

Các thành viên trong Đoàn giám sát và các đơn vị đã tập trung trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là về nhân lực y tế, công tác rà soát đối tượng, thống nhất số liệu, công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID.

Qua giám sát, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh ghi nhận sự chủ động của cấp ủy, chính quyền các xã, phường trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW, đồng thời cũng chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục rút kinh nghiệm để thực hiện tốt cho đợt sau.

Lạng Sơn phấn đấu phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bảo vệ, chám sóc y tế cho người dân. Ảnh LS

Tại các buổi làm việc, Đoàn cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục rà soát, khắc phục những khó khăn, hạn chế; xây dựng kế hoạch theo ngày, tuần để đẩy mạnh việc cài đặt VNeID mức 2, tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNeID mức 2 và tuyên truyền vận động nhân dân đi khám sức khỏe định kỳ; qúa trình triển khai nếu gặp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn, tháo gỡ; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo đúng mốc thời gian đạo của tỉnh.