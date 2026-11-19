Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lạng Sơn, Nguyễn Văn Trường phát biểu. Ảnh LS

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lâm nghiệp gắn với mục tiêu tăng trưởng kinh tế được quan tâm triển khai. UBND tỉnh đã ban hành, cập nhật kịch bản tăng trưởng theo từng giai đoạn, xác định nhiệm vụ cụ thể từ sản xuất giống, trồng rừng, khai thác lâm sản đến chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu. Các sở, ngành đã chủ động cụ thể hóa nhiệm vụ theo lĩnh vực quản lý, phân khai chỉ tiêu đến các xã, phường và phân công đầu mối theo dõi, tổ chức thực hiện.

Kết quả, trong tổng số 11 chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp, đến thời điểm giám sát có 06 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm; ước thực hiện cả năm có 09/11 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Một số kết quả nổi bật: sản xuất 523,104 triệu cây giống, đạt 174,4% kế hoạch; diện tích trồng rừng đạt 10.850,26 ha, bằng 120,6% kế hoạch; trồng cây xanh phân tán đạt 3,633 triệu cây, bằng 121,1% kế hoạch. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững đạt 20.761,63 ha; toàn tỉnh hình thành 16 chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển vùng nguyên liệu, chế biến và hỗ trợ thị trường tiếp tục được triển khai, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Lãnh đạo Ban Dân tộc, HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh LS

Bên cạnh những kết quả đạt được, phát triển lâm nghiệp vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: chất lượng phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế về nguyên liệu; liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chưa thực sự bền vững; hoạt động chế biến chủ yếu vẫn ở khâu sơ chế, quy mô và công nghệ giữa các cơ sở chưa đồng đều; việc tiêu thụ và phát triển thị trường lâm sản còn gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cùng đại diện các sở, ngành, địa phương đã tập trung trao đổi, thảo luận, làm rõ những vấn đề liên quan đến phát triển mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng; diện tích trồng các loại rừng, việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững; phát triển rừng trồng cây gỗ lớn; công tác xúc tiến thương mại, kết nối thị trường, bảo đảm đầu ra cho sản phẩm lâm nghiệp và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh LS

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Kế hoạch số 404/KH-UBND ngày 19/10/2026. Trong đó, cần chú trọng xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, khai thác hiệu quả tiềm năng nguyên liệu gắn với nâng cao năng lực chế biến, đẩy mạnh liên kết tiêu thụ sản phẩm; củng cố, phát triển các chuỗi liên kết sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Đồng thời, chỉ đạo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐND, xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá trình thực hiện.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị tăng cường rà soát công suất thực tế, nguồn nguyên liệu, mức độ chế biến sâu và thị trường tiêu thụ của các cơ sở chế biến lâm sản; phối hợp tháo gỡ khó khăn, kết nối vùng nguyên liệu; chú trọng quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, phát triển rừng trồng gỗ lớn và cây dược liệu dưới tán rừng; hướng dẫn người dân xây dựng phương án quản lý, bảo vệ rừng bền vững, tiến tới cấp chứng chỉ quản lý rừng.

Đoàn giám sát khảo sát thực địa. Ảnh LS

Sở Công Thương cần tổ chức các hoạt động phát triển thị trường, quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm lâm nghiệp; hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất thực hiện các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm. UBND các xã tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp; tăng cường quản lý, bảo vệ rừng; chủ động xây dựng và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, định hướng, hỗ trợ hợp tác xã và người dân phát triển các sản phẩm lâm nghiệp có thế mạnh của địa phương, đồng thời kịp thời giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thông qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp, đồng thời làm rõ những khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế lâm nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.