Ngày 28/11, trong khuôn khổ Hội chợ Thương mại, Du lịch Quốc tế Việt - Trung (Lạng Sơn 2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá tiềm năng du lịch với chủ đề “Xứ Lạng - Kết nối giao thương, lan tỏa du lịch”.

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn Phạm Đức Huân phát biểu tại hội nghị - Ảnh: LS.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động giới thiệu cảnh sắc hay tiềm năng quen thuộc, sự kiện lần này được tổ chức như một diễn đàn đối thoại thẳng thắn giữa cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp lữ hành và nhà đầu tư, nhằm cùng nhau tháo gỡ những "nút thắt" tồn tại lâu nay và đưa du lịch thực sự trở thành động lực tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn khẳng định: Địa phương đang nắm giữ những lợi thế khó nơi nào có được. Vị trí cửa ngõ giao thương quan trọng kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc, hòa quyện cùng hệ sinh thái tài nguyên văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đa dạng, đã tạo nên nền tảng vững chắc để tỉnh phát triển đồng thời nhiều loại hình du lịch mũi nhọn, từ du lịch tâm linh, sinh thái, cộng đồng cho đến du lịch thương mại cửa khẩu.

Vận hội từ những danh hiệu quốc tế và những "điểm nghẽn" cần tháo gỡ

Nhìn lại chặng đường gần đây, sức bật về mặt thương hiệu của du lịch Lạng Sơn trên bản đồ quốc tế là điều không thể phủ nhận. Xứ Lạng đã liên tiếp ghi dấu ấn mạnh mẽ với danh hiệu Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, tạo nên sức hút mới về mặt di sản và khám phá thiên nhiên.

Tiếp nối đà thăng hoa đó, Làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vinh danh là “Làng du lịch tốt nhất” năm 2025, trong khi Làng du lịch Hữu Liên cùng Cụm homestay Yên Thịnh cũng xuất sắc giành Giải thưởng Du lịch ASEAN.

Song song với những bước tiến về nội lực, hoạt động hợp tác du lịch biên giới giữa Lạng Sơn và Quảng Tây (Trung Quốc) thông qua chương trình tham quan bằng giấy thông hành 2 ngày 1 đêm đang mở ra cánh cửa rộng lớn để đón dòng khách quốc tế ổn định quanh năm.

Tuy nhiên, đằng sau bức tranh giàu triển vọng ấy, hội nghị cũng nhìn thẳng vào những hạn chế cố hữu đang kìm hãm tốc độ tăng trưởng của ngành "công nghiệp không khói" địa phương.

Thực tế cho thấy, hệ thống sản phẩm du lịch của tỉnh vẫn còn thiếu tính đặc trưng và chưa tạo được sự liên kết chặt chẽ giữa các tuyến điểm. Cùng với đó, hạ tầng phục vụ du lịch chưa thực sự đồng bộ, còn hoạt động quảng bá, tiếp thị trên các nền tảng số vẫn bộc lộ nhiều hạn chế.

Hệ quả tất yếu là phần lớn du khách khi đặt chân tới Lạng Sơn mới chỉ dừng lại ở các chuyến đi ngắn ngày hoặc ghé thăm mang tính quá cảnh, dẫn đến thời gian lưu trú ngắn và mức chi tiêu bình quân còn thấp so với tiềm năng vốn có.

Làm mới sản phẩm từ trục biên mậu đến không gian di sản

Để chuyển hóa các danh hiệu quốc tế thành doanh thu thực chất, bài toán cấp thiết nhất được đặt lên bàn nghị sự là kiến tạo những sản phẩm đủ chiều sâu và sức hấp dẫn. Tại hội nghị, sau khi cùng theo dõi các thước phim giới thiệu toàn cảnh về tiềm năng, thế mạnh du lịch địa phương cũng như vẻ đẹp đặc sắc của vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi xoay quanh hai hướng khai thác chiến lược.

Ở trục thị trường biên giới, giới chuyên môn và các doanh nghiệp lữ hành đặc biệt quan tâm đến việc thiết kế lại sản phẩm chuyên biệt dành cho dòng khách Trung Quốc đi theo chương trình giấy thông hành 2 ngày 1 đêm.

Thay vì những hành trình đơn điệu, việc lồng ghép hài hòa giữa trải nghiệm mua sắm, thưởng thức ẩm thực bản địa và khám phá di sản được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa thời gian lưu trú cũng như nâng cao mức chi tiêu của dòng khách đầy tiềm năng này.

Ở chiều ngược lại, đối với thị trường khách nội địa và quốc tế yêu thích trải nghiệm chiều sâu, các đại biểu thống nhất cần khai thác mạnh mẽ hơn nữa các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn liền với câu chuyện địa chất, văn hóa bản địa ngay trong lòng vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn. Khi mỗi điểm đến không chỉ có cảnh đẹp để ngắm mà còn có không gian văn hóa để sống cùng và trải nghiệm, du khách sẽ tự khắc có lý do để ở lại lâu hơn.

Cú hích từ liên kết du lịch nông nghiệp và những cái bắt tay của doanh nghiệp

Điểm sáng mang tính hành động rõ nét nhất tại hội nghị chính là việc các ý tưởng kết nối nhanh chóng được cụ thể hóa bằng những văn bản hợp tác có tính ràng buộc cao. Mở đầu là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhằm xây dựng, phát triển và quảng bá dòng sản phẩm du lịch nông nghiệp cho địa phương.

Sở VHTT&DL tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về xây dựng, phát triển và quảng bá các sản phẩm du lịch nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: LS.

Theo tinh thần thỏa thuận, hai đơn vị sẽ bắt tay triển khai đồng bộ từ khâu quảng bá cho đến nâng cao năng lực thực thi tại cơ sở. Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh truyền thông cho các điểm đến và sản phẩm du lịch nông nghiệp, nông thôn; đồng thời đưa các mô hình trải nghiệm đặc sắc đi trưng bày, trình diễn trực tiếp tại nhiều sự kiện xúc tiến thương mại và du lịch quy mô lớn.

Đáng chú ý hơn cả, chương trình hợp tác còn chú trọng giải quyết bài toán chất lượng dịch vụ từ gốc thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng làm du lịch cộng đồng, phương pháp xây dựng sản phẩm và tác phong đón tiếp khách chuyên nghiệp cho chính người dân, các hợp tác xã và doanh nghiệp ngay tại địa phương.

Cùng với trục liên kết giữa các cơ quan chuyên môn, cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh cũng đã chính thức ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác kết nối phát triển du lịch, bao trùm năm lĩnh vực trọng tâm nhằm khép kín toàn bộ chuỗi giá trị.

Theo đó, các doanh nghiệp cam kết sẽ cùng nhau thiết kế những tour du lịch liên vùng kết nối trực tiếp với thị trường đầu mối Hà Nội, lấy các điểm đến mang tính biểu tượng như Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, Mẫu Sơn, Bắc Sơn, Hữu Liên làm hạt nhân và gắn kết chặt chẽ với việc giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP đặc trưng của Xứ Lạng.

Để các tuyến tour mới nhanh chóng tiếp cận thị trường, khối doanh nghiệp cũng thống nhất hợp lực trong công tác truyền thông, cùng tham gia các hội chợ du lịch và tổ chức các đoàn khảo sát Famtrip, Presstrip nhằm lan tỏa hình ảnh điểm đến một cách chân thực nhất.

Song hành với hoạt động xúc tiến là cơ chế trao đổi nguồn khách hai chiều, liên tục tung ra các gói kích cầu hấp dẫn và mở rộng mạng lưới đối tác lữ hành. Không dừng lại ở khâu bán hàng, thỏa thuận còn đi sâu vào việc đào tạo nguồn nhân lực và liên kết chặt chẽ giữa bốn mắt xích cốt lõi gồm lưu trú, ăn uống, vận chuyển và lữ hành để chuẩn hóa chất lượng phục vụ.

Cuối cùng, nhằm thích ứng linh hoạt với xu thế hiện đại, các bên sẽ thường xuyên cập nhật thông tin thị trường, kết nối liên thông hệ thống website quảng bá và duy trì cơ chế phối hợp hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ mọi khó khăn phát sinh trong quá trình đón tiếp du khách.

Đại diện các doanh nghiệp kinh doanh du lịch, dịch vụ du lịch trong và ngoài tỉnh ký kết Biên bản thỏa thuận hợp tác kết nối phát triển du lịch - Ảnh: LS.

Có thể thấy, những biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết tại hội nghị lần này mang ý nghĩa vượt xa một nghi thức xúc tiến thông thường. Đó là nền móng quan trọng giúp Lạng Sơn mở rộng mạng lưới đối tác, phá vỡ thế phát triển đơn lẻ và hình thành nên một hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, gắn kết từ khâu xây dựng sản phẩm, đào tạo con người cho đến xúc tiến thị trường.

Khi những liên kết thực chất này sớm đi vào vận hành hiệu quả, tiềm năng và bản sắc của Xứ Lạng sẽ được đánh thức trọn vẹn, tạo lực đẩy mạnh mẽ để đa dạng hóa sản phẩm, thu hút dòng khách chất lượng cao và đưa du lịch Lạng Sơn bước vào quỹ đạo phát triển bền vững trong giai đoạn tới.