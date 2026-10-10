Lạng Sơn: Gần 2.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao

Các đại biểu dự lễ phát động

Các đại biểu dự lễ phát động

Dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, phường Đông Kinh và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, vận động viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phát biểu tại lễ phát động

Trong chương trình, các đại biểu cùng theo dõi lễ phát động cấp quốc gia được tiếp sóng từ điểm cầu chính tại Hà Nội.

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành tại lễ phát động

Các đại biểu tham gia chạy đồng hành tại lễ phát động

Ngay sau đó, các đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành vòng quanh sân vận động. Tiếp nối chương trình là hoạt động đồng diễn thể thao của học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Việt Bắc.

Học sinh các trường đồng diễn thể thao

Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, vận động mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống tích cực trong Nhân dân.