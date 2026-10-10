Lạng Sơn: Gần 2.000 người tham gia lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao
Sáng 10/10, tại sân vận động Đông Kinh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân tập luyện thể thao “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026.
Dự lễ phát động có đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, phường Đông Kinh và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh, vận động viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.
Trong chương trình, các đại biểu cùng theo dõi lễ phát động cấp quốc gia được tiếp sóng từ điểm cầu chính tại Hà Nội.
Ngay sau đó, các đại biểu cùng các lực lượng tham gia chạy đồng hành vòng quanh sân vận động. Tiếp nối chương trình là hoạt động đồng diễn thể thao của học sinh Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Việt Bắc.
Chương trình được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong cộng đồng, vận động mỗi người dân chủ động lựa chọn môn thể thao phù hợp với điều kiện, sở thích và thể trạng để duy trì tập luyện thường xuyên. Qua đó, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc và chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống tích cực trong Nhân dân.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/le-phat-dong-moi-nguoi-dan-lua-chon-it-nhat-mot-mon-the-thao-phu-hop-de-tap-luyen-thuong-xuyen-tai-lang-son-5106330.html