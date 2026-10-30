Lạng Sơn: Duy trì chính sách hỗ trợ để người có uy tín gắn bó với cộng đồng

Bảo đảm thông tin, chính sách đến đúng đối tượng

Để người có uy tín thực hiện tốt vai trò của mình, việc biểu dương, tôn vinh cần đi cùng các hoạt động hỗ trợ thiết thực. Trong đó, cung cấp thông tin thường xuyên, cập nhật kiến thức và thực hiện các chế độ thăm hỏi, động viên là những nội dung góp phần giúp đội ngũ này duy trì sự chủ động trong công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương.

Theo thông tin từ Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Lạng Sơn, việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín được triển khai thông qua nhiều hình thức như tổ chức hội nghị phổ biến thông tin, tập huấn kiến thức, cấp phát báo chí, thăm hỏi khi ốm đau, hỗ trợ trong các dịp lễ, Tết và khi gia đình có việc hiếu.

Đáng chú ý, báo chí tiếp tục là một kênh cung cấp thông tin quan trọng. Từ năm 2025 đến tháng 9/2026, tỉnh đã cấp phát khoảng 550.000 cuốn Báo Lạng Sơn và hơn 30.000 cuốn Báo Dân tộc và Phát triển. Cùng với đó, thiết bị truyền hình được trao cho 1.602 người có uy tín, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống.

Việc duy trì các kênh thông tin này không chỉ giúp người có uy tín nắm bắt kịp thời tình hình kinh tế - xã hội, chính sách dân tộc và các quy định pháp luật mà còn tạo điều kiện để họ chia sẻ thông tin với gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư.

Chăm lo từ những nhu cầu cụ thể ở cơ sở

Bên cạnh thông tin, các chế độ thăm hỏi, động viên cũng góp phần thể hiện sự quan tâm của chính quyền đối với những người đang đảm nhiệm vai trò vận động cộng đồng. Đây là lực lượng thường xuyên tham gia giải thích chính sách, hòa giải những vấn đề phát sinh trong đời sống dân cư, vận động người dân chấp hành pháp luật và giữ gìn đoàn kết tại địa bàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Lạng Sơn về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các chính sách dành cho người có uy tín được triển khai thông qua nhiều hoạt động, từ cung cấp thông tin, bồi dưỡng kiến thức đến thăm hỏi, tặng quà và biểu dương những cá nhân tiêu biểu.

Đại diện Sở Dân tộc Tôn giáo tỉnh, lãnh đạo UBND xã bàn giao Tivi cho người có uy tín trên địa bàn. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Tỉnh Lạng Sơn

Tuy nhiên, để các chính sách phát huy hiệu quả lâu dài, việc triển khai cần bảo đảm đúng đối tượng, kịp thời và phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Công tác hỗ trợ cũng cần gắn với việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có uy tín, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện để họ tiếp tục tham gia các hoạt động tại cộng đồng.

Từ hỗ trợ chính sách đến phát huy trách nhiệm cộng đồng

Người có uy tín chỉ có thể phát huy tốt vai trò khi được cung cấp đầy đủ thông tin, được tôn trọng và có điều kiện tham gia vào các công việc chung. Vì vậy, cùng với thực hiện chế độ, chính sách, các địa phương cần quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp giữa chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và người có uy tín.

Sự phối hợp này giúp thông tin từ cơ sở được phản ánh kịp thời, đồng thời tạo điều kiện để các chủ trương, chính sách được giải thích bằng ngôn ngữ và cách thức gần gũi với người dân. Qua đó, công tác tuyên truyền, vận động không chỉ dừng ở việc phổ biến văn bản mà có thể chuyển hóa thành sự đồng thuận và hành động cụ thể trong cộng đồng.

Duy trì chính sách hỗ trợ một cách thường xuyên, thực chất vì thế không đơn thuần là bảo đảm quyền lợi cho người có uy tín. Đây còn là cách củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở, góp phần tăng cường sự đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.