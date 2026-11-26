Năm APEC Việt Nam 2027

Thực tiễn từ tỉnh biên giới phía Bắc này cho thấy một chân lý quản trị: chính sách chỉ thoát khỏi tình trạng "nằm trên giấy" khi sự mở đường của Trung ương gặp được bản lĩnh dám chịu trách nhiệm ở cơ sở.

Tổ An ninh trật tự địa bàn Gia Cát - Tân Liên (phường Kỳ Lừa) tiếp nhận, quản lý và sử dụng trụ sở UBND xã Gia Cát (cũ). Ảnh: Cổng TTĐT Lạng Sơn

Nhiều năm qua, xử lý tài sản công dôi dư luôn là "vùng trũng" dễ phát sinh tâm lý e ngại. Cán bộ sợ sai vì hồ sơ đất đai biến động qua nhiều thời kỳ; địa phương lúng túng vì thiếu hành lang linh hoạt khi chuyển đổi công năng. Nếu không có cú hích thể chế từ trên xuống và sự xốc vác từ dưới lên, tài sản công rất dễ rơi vào nghịch lý: nơi cần thì thiếu, nơi thừa lại bỏ hoang.

Ở tầm vĩ mô, Trung ương đã tháo nút thắt bằng một chuỗi quyết sách dứt khoát: Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP ngày 24/6/2026 mở rộng cơ chế đặc thù; Công điện số 68/CĐ-TTg và Công điện số 71/CĐ-TTg siết chặt kỷ luật tiến độ, hạch toán; cùng với sự giám sát quyết liệt của Quốc hội và tiếng nói phản biện kịp thời trên các diễn đàn truyền thông của các cơ quan báo chí. Thông điệp xuyên suốt rất rõ ràng: cơ chế đã trao, không còn chỗ cho sự viện cớ hay trì hoãn.

Điểm đáng giá của Lạng Sơn là đã tiếp nhận "đường băng" thể chế ấy bằng tốc độ hành động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã, phường). Không để khoảng trống quyền lực hay sự đùn đẩy giữa các tầng nấc sau sáp nhập, tỉnh chọn cách làm trực diện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã hoàn thành 4/9 kiến nghị về thu hồi, chuyển giao tài sản công. Ảnh: Cổng TTĐT Lạng Sơn

Không chờ đủ giấy tờ lịch sử mới bàn giao, chỉ đạo ghi nhận đúng hiện trạng thực tế và tình trạng pháp lý tại thời điểm chuyển giao (như tinh thần Công văn số 3108/UBND-KTTH), giúp tài sản lập tức có chủ quản mới thay vì đóng băng chờ thủ tục.

Ưu tiên giá trị dân sinh thay vì giữ vỏ hành chính, hàng loạt trụ sở dôi dư được chuyển hóa kịp thời thành trạm y tế, điểm làm việc của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở hoặc không gian sinh hoạt cộng đồng—vừa chống xuống cấp, vừa tiết kiệm ngân sách đầu tư mới.

Thanh tra đi trước để mở lối, kết luận thanh tra số 499/KL-TTr không dừng ở việc chỉ ra tồn tại mà gắn trách nhiệm khắc phục theo nguyên tắc "6 rõ", biến áp lực kiểm tra thành động lực hoàn thành 584/610 cơ sở vào cuối tháng 10/2026.

Bộ máy hành chính công tỉnh Lạng Sơn vận hành thông suốt. Ảnh: Cổng TTĐT Lạng Sơn

Trong quản lý công sản, đi được 95% chặng đường đã khó, nhưng 5% cuối cùng mới là phép thử khắc nghiệt nhất. Với Lạng Sơn, phần việc còn lại—như 26 cơ sở thuộc diện theo dõi của Kết luận thanh tra 499/KL-TTr—đều là những "ca khó". Hồ sơ lịch sử chồng chéo, biến động ranh giới hoặc phải qua quy trình định giá, đấu giá, cho thuê chặt chẽ để tránh thất thoát.

Nếu nóng vội, địa phương có thể đối mặt với khiếu kiện hoặc rủi ro pháp lý; nếu chùng xuống, thành quả cả giai đoạn sẽ bị giảm sức nặng. Bài học của Lạng Sơn cho thấy: tinh gọn bộ máy không đơn thuần là phép cộng, trừ cơ học về đầu mối, mà là cuộc sát hạch thực chất về năng lực quản trị tài sản quốc gia. Giữ vững kỷ luật "6 rõ" và hoàn tất dứt điểm phần việc còn lại trước mốc 31/12/2026 chính là thước đo chuẩn xác nhất cho bản lĩnh điều hành của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.