Lạng Sơn đứng thứ 5/34 tỉnh, thành về tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID

Tổ công tác của xã Na Sầm hướng dẫn người dân tạo lập Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID

Trong đó, các xã có tỷ lệ tích hợp cao như: Văn Lãng (67,09%), Tân Tiến (64,32%), Hội Hoan (60,85%), Thụy Hùng (60,47%) và Quan Sơn (59,11%)...

Tổ công tác xã Hoàng Văn Thụ hướng dẫn người dân tạo lập Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNeID

Để đạt được kết quả trên, đảng ủy, UBND các xã, phường đã chủ động phối hợp rà soát, phân loại các trường hợp chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các trường hợp đã có tài khoản nhưng chưa tích hợp thẻ BHYT trên VNeID, danh sách. Đồng thời thành lập các tổ công tác, phân công thành viên đến từng hộ dân trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp thẻ BHYT, cài đặt Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNEID, phấn đấu hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh mức 2 và tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNEID trước ngày 20/11/2026.

Việc tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNEID mang đến nhiều tiện ích cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Người dân có thể xuất trình thông tin thẻ ngay trên VNeID khi đi khám, chữa bệnh. Khi dữ liệu khám được cập nhật qua từng lần thăm khám, người dân có thể tra cứu lịch sử sức khỏe của mình, phục vụ việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.