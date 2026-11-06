Lạng Sơn đứng thứ 5/34 tỉnh, thành về tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên VNeID
Đến 7 giờ 30 phút ngày 5/11/2026, tỷ lệ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trên VNeID của Lạng Sơn đạt 45,77%, đứng thứ 5 trong 34 tỉnh, thành phố. So với số liệu ngày 15/10, tỷ lệ này tăng 14,32% sau 3 tuần (theo Báo cáo số 676/BC-SYT của Sở Y tế ngày 15/10/2026).
Trong đó, các xã có tỷ lệ tích hợp cao như: Văn Lãng (67,09%), Tân Tiến (64,32%), Hội Hoan (60,85%), Thụy Hùng (60,47%) và Quan Sơn (59,11%)...
Để đạt được kết quả trên, đảng ủy, UBND các xã, phường đã chủ động phối hợp rà soát, phân loại các trường hợp chưa kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và các trường hợp đã có tài khoản nhưng chưa tích hợp thẻ BHYT trên VNeID, danh sách. Đồng thời thành lập các tổ công tác, phân công thành viên đến từng hộ dân trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tích hợp thẻ BHYT, cài đặt Sổ sức khoẻ điện tử trên ứng dụng VNEID, phấn đấu hoàn thành việc kích hoạt tài khoản định danh mức 2 và tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNEID trước ngày 20/11/2026.
Việc tích hợp thẻ BHYT trên ứng dụng VNEID mang đến nhiều tiện ích cho người dân trong quá trình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Người dân có thể xuất trình thông tin thẻ ngay trên VNeID khi đi khám, chữa bệnh. Khi dữ liệu khám được cập nhật qua từng lần thăm khám, người dân có thể tra cứu lịch sử sức khỏe của mình, phục vụ việc theo dõi và chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/lang-son-dung-thu-5-32-tinh-thanh-ve-tich-hop-the-bhyt-tren-vneid-5107931.html