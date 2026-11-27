Phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lô Minh Trường

Ngày 27/11, tại Nhà văn hóa thôn Tân Yên (xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), TAND khu vực 2 - Lạng Sơn đã mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Lô Minh Trường về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 0h30 ngày 23/7/2026, Tổ công tác Công an xã Hoàng Văn Thụ phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn làm nhiệm vụ tại đường trục chính thuộc thôn Tân Thanh (xã Hoàng Văn Thụ). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện Lô Minh Trường (SN 1991, trú tại thôn Tân Thanh, xã Hoàng Văn Thụ) điều khiển xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA Jupiter mang BKS 12V1-164.xx có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong túi quần bên phải của Trường có 1 ống hút nhựa màu tím được hàn kín hai đầu, bên trong chứa 0,130 gam chất bột màu trắng là ma túy loại Heroin.

Trường khai nhận số ma túy trên vừa mua của một người đàn ông tên Hiến tại thôn Khun Pinh (xã Na Sầm, huyện Văn Lãng) với giá 200.000 đồng nhằm mục đích để sử dụng.

Bị cáo Lô Minh Trường tại phiên tòa

Tại phiên tòa, bị cáo Lô Minh Trường đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Đáng chú ý, bị cáo có nhân thân xấu, từng bị kết án về tội "Cướp giật tài sản" và áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lô Minh Trường 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Phó Chánh án TAND khu vực 2 – Lạng Sơn, Nguyễn Thị Thùy Linh

Trao đổi với phóng viên Báo Công lý bên lề phiên tòa, Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, Phó Chánh án TAND khu vực 2 – Lạng Sơn, Nguyễn Thị Thùy Linh nhấn mạnh về ý nghĩa của việc xét xử lưu động: "Tội phạm về ma túy luôn là nguồn cơn phát sinh nhiều loại tội phạm khác, gây nhức nhối cho xã hội và đẩy nhiều gia đình vào cảnh khánh kiệt. Việc TAND khu vực 2 tỉnh Lạng Sơn lựa chọn xét xử lưu động vụ án này ngay tại địa bàn cư trú của bị cáo không chỉ nhằm trừng trị nghiêm khắc hành vi phạm pháp, mà quan trọng hơn là đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân.

Qua diễn biến thực tế tại phiên tòa, người dân địa phương sẽ thấy rõ cái giá phải trả của việc dính líu đến ma túy, từ đó tự nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, cùng chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn này ra khỏi đời sống cộng đồng", Thẩm phán Thùy Linh nhấn mạnh.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm để tham dự phiên tòa xét xử lưu động

Phiên tòa lưu động nhận được sự quan tâm và đồng tình cao của đông đảo quần chúng nhân dân tham dự, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.