Lạng Sơn: Đồng hành cùng phụ nữ, trẻ em vùng biên Đồng Đăng

Tham dự chương trình có bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn, xã Đồng Đăng, Đồn Biên phòng Bảo Lâm và đại diện Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Lạng Sơn.

Học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Đăng nhận học bổng do Tổng LĐLĐ Việt Nam trao tặng.

Tại chương trình, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 70 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đồng Đăng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Những phần học bổng là sự động viên, chia sẻ kịp thời, góp phần tiếp thêm điều kiện để các em yên tâm học tập, nỗ lực vươn lên.

Các đại biểu tham gia trồng cây trong mô hình.

Bên cạnh chăm lo cho trẻ em, chương trình dành nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khu vực biên giới phát triển sinh kế. Gia đình bà Nguyễn Thị Nha (ở thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng) được hỗ trợ xây dựng mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” với tổng trị giá 50 triệu đồng. Trong đó, 20 triệu đồng được trích từ Quỹ Xã hội LĐLĐ tỉnh Lạng Sơn; 30 triệu đồng là kinh phí hỗ trợ từ Ngân hàng BIDV Việt Nam. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm đóng góp 80 ngày công thực hiện mô hình.

Các đơn vị trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình “Vườn - Ao - Chuồng” cho gia đình bà Nguyễn Thị Nha (ở thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng).

Không chỉ trao kinh phí, các đại biểu còn trực tiếp cùng gia đình bà Nguyễn Thị Nha trồng cây trong khuôn khổ mô hình. Hoạt động góp phần tạo thêm điều kiện để gia đình từng bước phát triển sản xuất, cải thiện đời sống từ chính nguồn lực tại chỗ.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam cùng các đơn vị đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bảo Lâm,.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm và tặng quà Đồn Biên phòng Bảo Lâm.

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” không chỉ mang đến những phần quà, suất học bổng hay nguồn vốn hỗ trợ sinh kế, mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Công đoàn, các đơn vị và doanh nghiệp đối với phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nơi biên giới. Qua đó, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội, tạo thêm nguồn lực để người dân ổn định cuộc sống, cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh, phát triển.