Lạng Sơn đôn đốc triển khai 7 dự án điện gió trên địa bàn

Lạng Sơn quyết tâm trong việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió trên địa bàn. (Ảnh minh họa)

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 3242/UBND-KTCN về việc đôn đốc các nhà đầu tư khẩn trương thực hiện những nội dung đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với 7 dự án điện gió trên địa bàn.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà đầu tư nghiêm túc thực hiện những cam kết và tiến độ đã được xác định trong quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Trước mắt, cần tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý tiếp theo, gồm: quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng, báo cáo đánh giá tác động môi trường, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thủ tục phòng cháy, chữa cháy và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ, các nhà đầu tư phải tập trung đầy đủ nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị để tổ chức triển khai dự án theo đúng các mốc tiến độ đã cam kết. Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh yêu cầu không để xảy ra tình trạng dự án chậm tiến độ, găm giữ đất đai, ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn lực và công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các nhà đầu tư được yêu cầu chủ động phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có dự án để thực hiện trích đo, đo đạc địa chính, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Đồng thời, phải chuẩn bị đầy đủ, kịp thời kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng để chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất thu hồi.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các chủ đầu tư chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường và quản lý đất đai. Trong đó, phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, nghĩa vụ ký quỹ, các khoản thuế và phí theo quy định. Việc khởi công, thi công xây dựng công trình chỉ được tiến hành sau khi đã hoàn thành đầy đủ thủ tục về đất đai, môi trường, giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công và được bàn giao mặt bằng theo quy định.

Trong quá trình thi công, nhà đầu tư phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự tại địa phương; hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và hoạt động sản xuất của nhân dân trong khu vực triển khai dự án.

Để phục vụ công tác theo dõi, giám sát, các nhà đầu tư có trách nhiệm định kỳ trước ngày 20 hằng tháng, hoặc đột xuất khi có yêu cầu, gửi báo cáo chi tiết về tiến độ thực hiện, những khó khăn, vướng mắc đến Sở Công thương và Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đối với các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đôn đốc, theo dõi, kiểm tra tổng thể tình hình triển khai 7 dự án điện gió; kịp thời tham mưu giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền. Sở có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra, hướng dẫn nhà đầu tư về chuyên môn trong lĩnh vực điện lực, quản lý chất lượng công trình năng lượng và đấu nối lưới điện, bảo đảm phù hợp quy hoạch phát triển điện lực và quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Sở Công thương phải thường xuyên tổng hợp, theo dõi, đánh giá nguy cơ chậm tiến độ của từng dự án để đề xuất biện pháp xử lý kịp thời. Các Sở Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án điện gió. Đồng thời, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục về quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; thẩm định, hướng dẫn các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký đất đai phục vụ triển khai dự án.

Trong lĩnh vực môi trường, các cơ quan chức năng có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra việc thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường; giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, xả thải trong suốt quá trình thi công và vận hành công trình. Qua đó, bảo đảm hoạt động đầu tư, xây dựng các dự án điện gió tuân thủ quy định pháp luật, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ủy ban nhân dân các xã, phường có dự án nhà máy điện gió trên địa bàn được yêu cầu chủ động rà soát, cập nhật quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, làm cơ sở thực hiện thu hồi đất, giao đất và cấp phép theo quy định. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chính sách bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; kịp thời giải quyết kiến nghị, thắc mắc của người dân ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng.

Cùng với đó, chính quyền cơ sở phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra hoạt động thi công của nhà đầu tư, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và môi trường sống của cộng đồng dân cư. Các địa phương có trách nhiệm kiện toàn Tổ công tác phối hợp giải phóng mặt bằng; phối hợp chủ đầu tư thực hiện kê khai, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất đai, tài sản trên đất; quản lý chặt chẽ hiện trạng sử dụng đất và trật tự xây dựng.

Việc tăng cường đôn đốc, kiểm tra và phân định rõ trách nhiệm của nhà đầu tư, cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở thể hiện quyết tâm của tỉnh Lạng Sơn trong đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án điện gió. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai, bảo đảm kỷ cương trong hoạt động đầu tư, xây dựng, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo trên địa bàn.