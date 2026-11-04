Lạng Sơn đoạt 4 giải tại Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đoàn Công an tỉnh Lạng Sơn do lãnh đạo Phòng Công tác chính trị làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải tham dự. Tại cuộc thi, các tác giả, nhóm tác giả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xuất sắc giành 4 giải thưởng, gồm 1 giải A, 1 giải C và 2 giải Khuyến khích (trong đó, Công an Lạng Sơn đoạt 1 giải A và 2 giải Khuyến khích).

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại chương trình

Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” năm 2026 do Bộ Công an phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), dành cho học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước, học viên các học viện, trường CAND và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng CAND.

Sau thời gian phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 3.447 tác phẩm, gồm 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông và sinh viên, 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ CAND và 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường CAND. Qua các vòng chấm chọn, Ban Tổ chức quyết định trao 255 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc.

Tác phẩm “Giữ bình yên phên dậu Tổ quốc” của nhóm tác giả thuộc phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lạng Sơn đoạt giải A

Trong số 4 giải thưởng của tỉnh Lạng Sơn, tác phẩm “Giữ bình yên phên dậu Tổ quốc” của nhóm tác giả Chu Quang Hùng, Hoàng Lê Phương Anh, Lý Mạnh Quân, Phòng Cảnh sát cơ động đạt giải A (Bảng lực lượng CAND); tác phẩm “Phía sau màn hình” của nhóm tác giả Dương Thị Chuyên, Hà Ánh Nguyệt, Hoàng Văn Huyện, La Hữu Việt, Dương Văn Hồng Ánh, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bắc Sơn đạt giải C (Bảng học sinh, sinh viên). Hai tác phẩm “Giữ bình yên trên Đèo Bén” của nhóm tác giả Công an xã Bằng Mạc và “Một nửa sự thật” của nhóm tác giả Đặng Nghĩa Hưng, Phạm Phú Cường, Hứa Phú Thịnh, Phạm Nhật Anh, Dương Hồng Nhung, Công an xã Đồng Đăng cùng đạt giải Khuyến khích (Bảng lực lượng CAND).

Tác phẩm “Giữ bình yên trên Đèo Bén” của nhóm tác giả Công an xã Bằng Mạc đoạt giải Khuyến khích

Tác phẩm “Một nửa sự thật” của nhóm tác giả thuộc Công an xã Đồng Đăng đoạt giải Khuyến khích

Các tác phẩm dự thi có hình thức thể hiện phong phú, đa dạng như chính luận, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký... Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; lan tỏa những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng CAND cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất và ứng dụng công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Công an Lạng Sơn đoạt 3 giải tại Cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên”

Kết quả đạt được tại Cuộc thi là sự ghi nhận đối với tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sức sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả; đồng thời thể hiện hiệu quả công tác tham mưu, phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo trong tuyên truyền, vận động, phát động hưởng ứng Cuộc thi, tạo sức lan tỏa rộng rãi trên địa bàn. Đặc biệt, thành tích của học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Bắc Sơn góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tìm hiểu, tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và chung tay bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng cuộc sống bình yên.