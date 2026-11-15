Lạng Sơn: Đề nghị truy tố 2 bị can trong vụ trốn thuế tại nhà hàng New Century

Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, 2 bị can là Vũ Xuân Trường (SN 1973, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) là Phó giám đốc Công ty TNHH Trọng Tín; Đinh Thị Thanh Cúc (SN 1972, trú tại phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn) là nhân viên công ty. Đối tượng Trường là người trực tiếp quản lý, điều hành Công ty Trọng Tín (Công ty kinh doanh ngành nghề dịch vụ nhà hàng với hệ thống nhà hàng New Century, địa chỉ: Đảo hồ Phai Loạn, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn; nhà hàng New Century Luxury, địa chỉ Số 433A, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn).

Bị can Vũ Xuân Trường tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Cơ quan công an xác định, Vũ Xuân Trường đã chỉ đạo Đinh Thị Thanh Cúc lập 6 tài khoản ngân hàng mang tên cá nhân Cúc để nhận tiền thanh toán của khách hàng đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng và không xuất hoá đơn giá trị gia tăng, không kê khai, hạch toán thuế, để ngoài doanh thu với số tiền hơn 25 tỷ đồng, qua đó đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với tổng số tiền hơn 01 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trường và Cúc về hành vi trốn thuế.

Sau quá trình điều tra, cơ quan công an đề nghị truy tố hai bị can theo khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Qua vụ án, Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo các cá nhân, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trong hoạt động kinh doanh; ghi nhận đúng doanh thu thực tế, xuất hóa đơn hợp pháp và kê khai, nộp thuế minh bạch.