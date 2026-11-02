Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp

Dự án đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 2) do Công an tỉnh Lạng Sơn làm chủ đầu tư tại 7 xã gồm: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Báo Lạng Sơn

Đến nay, 7/7 dự án đã có phương án bồi thường tạm tính và được tạm ứng kinh phí để thực hiện chi trả. Các hộ dân bị ảnh hưởng cơ bản đồng thuận, bàn giao mặt bằng để triển khai dự án.

Trong đó, một số dự án có khối lượng san nền lớn và đang thi công móng các khối nhà tại những vị trí đã có mặt bằng. Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thụy Hùng đã thực hiện khoảng 90% khối lượng san nền; dự án đầu tư xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Quốc Việt thực hiện khoảng 70% khối lượng san nền; các dự án đầu tư xây dựng trường tại các xã Đồng Đăng, Cao Lộc, Ba Sơn đang tiến hành ép cọc thí nghiệm.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh Báo Lạng Sơn

Nhìn chung, công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai thi công. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạng mục cần tiếp tục xử lý để bảo đảm mặt bằng sạch, liên tục cho các nhà thầu. Cụ thể, hiện có 5 dự án đầu tư xây dựng trường tại các xã Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng và Quốc Việt cần di chuyển cột, đường dây điện trung thế 35 kV nhằm bảo đảm mặt bằng và an toàn thi công.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nêu một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vị trí đổ thải, nguồn vật liệu phục vụ thi công và đề xuất giải pháp tháo gỡ, bảo đảm tiến độ xây dựng các công trình.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh Báo Lạng Sơn

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã chủ động phối hợp, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không đùn đẩy trách nhiệm, bảo đảm tiến độ các công trình.

Đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn yêu cầu các đơn vị chủ động thành lập các nhóm công tác với sự tham gia của chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị tư vấn và các cơ quan, địa phương liên quan để trực tiếp phối hợp giải quyết từng vấn đề cụ thể, nhất là những vướng mắc về mặt bằng, đường điện, bãi đổ thải; phân công rõ trách nhiệm, chủ động xử lý, không để kéo dài.

Về thủ tục pháp lý và giải ngân vốn, đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm ký hợp đồng với nhà thầu; những công trình đủ điều kiện phải giải ngân ngay, đồng thời có biện pháp kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn, bảo đảm đúng mục đích, tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Những khó khăn về nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát khả năng cung ứng của các mỏ, xác định nhu cầu vật liệu của từng công trình, chủ động phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ, bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công.

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn hạn hẹp, đồng chí yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể việc mua sắm thiết bị phục vụ các trường học, tạm dừng mua sắm những thiết bị chưa thực sự cần thiết, ưu tiên kinh phí giải quyết các nhiệm vụ cấp thiết.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, bảo đảm các công trình được triển khai đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu đề ra.