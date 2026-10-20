Lạng Sơn: Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới

Ngày 20/10, ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, chủ trì hội nghị đánh giá tình hình triển khai 7 dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trên địa bàn tỉnh, được khởi công trong năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Theo báo cáo tại hội nghị, 7 dự án tại các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Đồng Đăng, Thụy Hùng, Hoàng Văn Thụ, Quốc Việt và Kháng Chiến đang triển khai các công việc về đầu tư, giải phóng mặt bằng và thi công san nền.

Trong đó, dự án trường tại xã Thụy Hùng đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng san nền; dự án tại xã Quốc Việt đạt khoảng 60%. Tại xã Đồng Đăng, đơn vị thi công đang thực hiện ép cọc thí nghiệm. Các dự án còn lại đang triển khai các hạng mục theo kế hoạch. Về thủ tục đầu tư, các dự án đang được thẩm định, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn gặp một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, di dời hệ thống điện, bố trí bãi đổ thải và các điều kiện phục vụ thi công, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn phát sinh, đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ, nhất là đối với việc di dời đường dây, cột điện; xác định vị trí đổ thải; đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và hoàn thiện các thủ tục đầu tư.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, chủ động phối hợp, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án.

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với công tác di dời hệ thống điện, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở, bảo đảm mặt bằng phục vụ thi công; đồng thời xác định cụ thể thời hạn hoàn thành đối với từng vị trí, từng dự án. Các đơn vị liên quan cũng cần phối hợp đẩy nhanh công tác thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đầu tư, bảo đảm các hồ sơ còn lại hoàn thành thẩm định trước ngày 25/10.

Về việc bố trí bãi đổ thải, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị khẩn trương kiểm tra thực tế, xác định rõ những nội dung còn vướng mắc và báo cáo kết quả xử lý để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thi công.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị và địa phương phải xác định rõ trách nhiệm, nâng cao tinh thần chủ động, tăng cường phối hợp và thực hiện nghiêm các mốc thời gian đã đề ra. Việc xử lý thủ tục, bàn giao mặt bằng và tổ chức thi công phải được triển khai đồng bộ, kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ chung của các dự án.