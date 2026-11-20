Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ và khảo sát các hạng mục đang triển khai.

Dự án cải tạo, nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau có tổng mức đầu tư hơn 86 tỷ đồng, thực hiện giai đoạn 2021-2027, gồm các hạng mục xây dựng đền thờ liệt sĩ, nhà quản trang, đài tưởng niệm, sân hành lễ và hệ thống hạ tầng đồng bộ.

Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Thái Sơn.

Đến nay, công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu và giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Toàn bộ 5 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng đã nhận kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng. Công trình khởi công đầu tháng 6/2026, hiện đang triển khai phá dỡ, san nền, thi công móng đền thờ chính, với khối lượng thực hiện ước đạt 28% giá trị hợp đồng.

Qua kiểm tra, các đại biểu tập trung đánh giá tiến độ, chất lượng thi công, đồng thời trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh thực hiện dự án.

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh khối lượng công việc còn lớn, thời gian thi công khoảng 6 tháng, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương tập trung nguồn lực, đề cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật và an toàn công trình.

Đại diện đơn vị thi công báo cáo tiến độ triển khai Dự án tại Nghĩa trang liệt sĩ Bông Lau. Ảnh: Thái Sơn.

Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục trước ngày 15/6/2027, ưu tiên khu vực đền thờ và các hạng mục hạ cốt, bảo đảm kết nối đồng bộ với khu vực hiện có. Đồng thời, chủ động phương án dự phòng đối với những hạng mục có nguy cơ chậm tiến độ, phấn đấu tổ chức khánh thành sơ bộ phục vụ tổng kết Chiến dịch 500 ngày đêm vào ngày 27/7/2027.

Các cơ quan, đơn vị cần phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ người, việc và thời gian thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cục Chính sách được giao tổng hợp kết quả kiểm tra tại các địa phương, quân khu, báo cáo Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo để theo dõi, chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn khẳng định địa phương nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc nhà thầu, huy động nguồn lực và phối hợp với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình đúng kế hoạch, chất lượng đề ra. Quá trình thi công sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn do thời tiết mưa nhiều, địa hình đồi dốc ảnh hưởng đến việc vận hành máy móc, thiết bị.