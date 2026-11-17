Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh minh họa)

Theo Công văn số 10866/VP-KTCN, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh truyền đạt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh về việc rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tập trung thẩm định 14 hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung. Đồng thời, hướng dẫn các địa phương rà soát, kiểm kê, phân loại các quy hoạch hiện có; xác định nhu cầu, thứ tự ưu tiên và lộ trình lập, điều chỉnh quy hoạch, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển chung.

Đối với khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn tiếp tục rà soát, tham mưu tổ chức triển khai Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn đến năm 2045 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 9937/VP-KTCN ngày 22/10/2026 và Công văn số 9057/VP-KTCN ngày 29/9/2026. Quá trình thực hiện phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và các cơ quan liên quan, thống nhất với định hướng phát triển chung của tỉnh và các quy hoạch có liên quan.

Ủy ban nhân dân các xã, phường được yêu cầu tổ chức rà soát, kiểm kê, xác nhận đầy đủ danh mục quy hoạch hiện có trên địa bàn; đối chiếu địa giới hành chính, phạm vi, ranh giới quy hoạch cấp trên và các đồ án đã được phê duyệt. Trên cơ sở đó, đề xuất cụ thể nhu cầu tiếp tục áp dụng, điều chỉnh hoặc lập mới, đồng thời xác định thứ tự ưu tiên và lộ trình thực hiện.

Các địa phương cần rà soát, cập nhật những dự án đầu tư công, dự án có vốn đầu tư ngoài Ngân sách nhà nước, khu tái định cư, khu dân cư, trung tâm hành chính cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vào hồ sơ quy hoạch khi bảo đảm đủ điều kiện và phù hợp với quy hoạch cấp trên.

Đáng chú ý, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát tổng thể nhu cầu điều chỉnh quy hoạch; chỉ đề xuất điều chỉnh cục bộ khi có đủ căn cứ, điều kiện và thực hiện đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Việc điều chỉnh phải bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, tránh tình trạng điều chỉnh nhiều lần, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án.

Đối với 14 địa bàn có hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch chung đang được thẩm định, Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương chỉ đạo đơn vị tư vấn và bộ phận chuyên môn tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan thẩm định. Các nội dung về số liệu, phạm vi, mục tiêu và định hướng phát triển phải bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch cấp trên có liên quan. Phấn đấu hoàn thành tiến độ thẩm định trong tháng 12/2026 đối với những hồ sơ đủ điều kiện.

Tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động rà soát, cung cấp các quy hoạch ngành, lĩnh vực, danh mục dự án và thông tin chuyên môn liên quan; phối hợp, tham gia ý kiến đối với hồ sơ quy hoạch khi được lấy ý kiến, bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng, không làm ảnh hưởng đến tiến độ thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Việc đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.