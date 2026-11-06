Lạng Sơn đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp

Cán bộ nông nghiệp hướng dẫn người dân Chi Lăng chăm sóc cây bưởi.

Ban Chỉ đạo phát triển nông nghiệp tỉnh đã chỉ đạo tăng cường quản lý nhà nước về phát triển nông nghiệp; các cơ quan thành viên chủ động triển khai nhiệm vụ, huy động nguồn lực và đẩy mạnh kiểm tra, làm việc trực tiếp tại cơ sở, tập trung tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các chính sách thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Công tác tuyên truyền, vận động thực hiện Nghị quyết số 24 ngày 3/3/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nông, lâm nghiệp chủ lực tập trung, bền vững gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2026-2030 và Nghị quyết số 02 ngày 26/3/2026 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp giai đoạn 2026-2030 tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực.

Theo kết quả thực hiện Nghị quyết số 24, tiến độ sản xuất vụ mùa toàn tỉnh cơ bản đạt kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng cây hằng năm ước đạt 47,8 nghìn ha, bằng 99,6% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng 10 tháng đầu năm đạt 95,3 nghìn ha, bằng 103,97% so với cùng kỳ và 101,14% kế hoạch năm. Chăn nuôi phát triển ổn định, đàn trâu, bò giảm, đàn lợn và gia cầm tăng; diện tích nuôi trồng thủy sản đạt kế hoạch đề ra.

Đối với Nghị quyết số 02, toàn tỉnh có 303 tổ chức, cá nhân đề xuất hỗ trợ lãi suất tín dụng, với tổng vốn đăng ký vay hơn 160 tỷ đồng. Đến nay, Ủy ban nhân dân tỉnh cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 95 tổ chức, cá nhân, với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng.

Người dân đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tự động chăm sóc cây na phát triển tốt.

Trong phát triển cây trồng chủ lực, có 1.363 tổ chức, cá nhân đăng ký trồng mắc ca, dẻ và hồng giòn, với tổng diện tích hơn 1.000ha. Ủy ban nhân dân tỉnh cấp xã đã phê duyệt hỗ trợ cho 731 tổ chức, cá nhân, với diện tích gần 580ha. Toàn tỉnh đã trồng mới gần 230ha mắc ca, 11,06ha cây dẻ và 2,45ha hồng giòn...

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các sở, ban, ngành và xã, phường chủ động rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc để đề xuất điều chỉnh, bổ sung chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp phù hợp thực tiễn, không chờ đến khi tổng kết sau một năm mới tiến hành điều chỉnh.

Tỉnh cũng định hướng nghiên cứu bổ sung các loại cây trồng có giá trị kinh tế, phù hợp điều kiện từng địa bàn và có đầu ra ổn định, bên cạnh những cây trồng chủ lực đã xác định.

Các xã, phường cần tăng cường tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ lợi ích, hiệu quả của chính sách, chủ động đăng ký và lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Đồng thời, huy động cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tham gia tuyên truyền, đồng hành cùng nông dân thực hiện Nghị quyết số 02.

Đối với cây hồng giòn, tỉnh yêu cầu chủ động chuẩn bị nguồn giống, hỗ trợ mỗi xã xây dựng một vườn mẫu để người dân tham quan, học tập và nhân rộng. Đồng thời, tiếp tục phân bổ giống mắc ca đến các xã, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.