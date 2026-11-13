Lạng Sơn đẩy mạnh đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Giáo viên hướng dẫn học viên thực hành kỹ thuật động cơ ô tô, gắn đào tạo nghề với kỹ năng thực tế. (Nguồn: Vietnam+)

Tỉnh Lạng Sơn đang đẩy mạnh đổi mới đào tạo nghề cho lao động nông thôn, chú trọng các ngành kỹ thuật, công nghiệp và dịch vụ, gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Đây là hướng đi nhằm nâng cao kỹ năng nghề, mở rộng cơ hội việc làm, tạo thu nhập ổn định cho người dân vùng nghèo, vùng khó khăn.

Theo Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 3/6/2026, Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, bình quân mỗi năm đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 15.000 lao động nông thôn. Trong đó, đào tạo nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%.

Tỉnh chú trọng đào tạo nhân lực phục vụ chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, dịch vụ. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được yêu cầu khảo sát nhu cầu tuyển dụng, tăng cường thực hành, thực tập và phối hợp với doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, giới thiệu việc làm.

Học viên thực hành trên mô hình hệ thống điện ôtô, nâng cao kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu việc làm. (Nguồn: Vietnam+)

Thực tế, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động kết nối doanh nghiệp ngay từ quá trình tuyển sinh. Người học được tiếp cận môi trường sản xuất, rèn luyện kỹ năng và có thêm cơ hội được tuyển dụng sau tốt nghiệp. Việc đào tạo theo nhu cầu sử dụng lao động góp phần hạn chế tình trạng học nghề nhưng khó tìm việc làm phù hợp.

Đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và lao động thu nhập thấp, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm là một trong những định hướng trọng tâm của Tiểu dự án 1 về phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn, thuộc Dự án 4 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Thông qua đổi mới đào tạo, tăng cường liên kết với doanh nghiệp và hỗ trợ tiếp cận thị trường lao động, Lạng Sơn hướng tới giúp người dân vùng khó khăn có thêm kỹ năng, cơ hội việc làm, cải thiện thu nhập và từng bước giảm nghèo bền vững.