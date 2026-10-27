Lạng Sơn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Kinh, Lạng Sơn. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Trong tháng 10/2026, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, chú trọng rà soát, đơn giản hóa quy định, nâng cao tính công khai, minh bạch và hiệu quả giải quyết hồ sơ.

Cùng với đó, tỉnh đẩy mạnh số hóa, khai thác và tái sử dụng dữ liệu, từng bước giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Theo báo cáo trong kỳ từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành rà soát, đánh giá 48 thủ tục hành chính, vượt 3 thủ tục so với chỉ tiêu kế hoạch. Trên cơ sở kết quả rà soát, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thông qua phương án đơn giản hóa đối với 15 thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của 8 sở. Các phương án được đề xuất đáp ứng yêu cầu, góp phần giảm khoảng 15,29% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Đối với những nội dung cần sửa đổi quy định thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh đã gửi kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Song song với việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục, Lạng Sơn tiếp tục đẩy mạnh cải cách dựa trên dữ liệu, hướng tới giảm giấy tờ và hạn chế việc người dân, doanh nghiệp phải cung cấp lại những thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu. Các cơ quan, đơn vị được chỉ đạo tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được công bố. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết, cấp kết quả điện tử và tái sử dụng thông tin số hóa tiếp tục được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nguyên tắc người dân, doanh nghiệp chỉ phải cung cấp thông tin một lần khi hệ thống đã có khả năng khai thác.

Đối với thủ tục hành chính nội bộ, tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất đơn giản hóa 7 thủ tục đã được công bố, trong đó có 6 thủ tục thuộc lĩnh vực đất đai và 1 thủ tục thuộc lĩnh vực điện lực. Đồng thời, các nhiệm vụ phân cấp, phân quyền, ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính được triển khai phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, góp phần nâng cao tính chủ động và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

Công tác công khai, minh bạch thủ tục hành chính tiếp tục được chú trọng. Trong kỳ báo cáo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành 14 quyết định công bố danh mục 88 thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Toàn bộ thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, bảo đảm đầy đủ các bộ phận cấu thành theo quy định, đạt tỷ lệ 100%. Việc công khai thông tin giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện tra cứu, nắm bắt quy trình và chủ động hơn khi thực hiện các thủ tục.

Theo số liệu trên Hệ thống điều phối giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian từ ngày 15/9 đến ngày 14/10/2026, tổng số hồ sơ được ghi nhận là 49.885 hồ sơ. Trong đó, 8.387 hồ sơ đã xử lý xong, 32.939 hồ sơ đã trả kết quả và 3.327 hồ sơ đang trong quá trình xử lý. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đối chiếu và cập nhật trạng thái hồ sơ đầy đủ, chính xác, bảo đảm sự thống nhất giữa dữ liệu trên hệ thống với tình hình giải quyết thực tế.

Cùng với việc theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ, tỉnh chú trọng duy trì hoạt động tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thông suốt trong quá trình thực hiện phân cấp, phân quyền. Các sở, ban, ngành có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện thủ tục theo lĩnh vực quản lý, đồng thời chủ động bố trí nhân lực, trang thiết bị và điều kiện kỹ thuật cần thiết. Việc công bố kịp thời các thủ tục hành chính theo quyết định của bộ, ngành Trung ương cũng được yêu cầu thực hiện nhằm bảo đảm hoạt động phục vụ người dân, doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Trong công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, tỉnh đã tiếp nhận và chuyển xử lý 34 phản ánh, kiến nghị thông qua Hệ thống tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Trong số này, 9 phản ánh, kiến nghị đã được xử lý và công khai; 1 phản ánh, kiến nghị đang được xử lý trong hạn; 1 phản ánh, kiến nghị chờ tiếp nhận và 23 phản ánh, kiến nghị bị từ chối. Đối với các phản ánh, kiến nghị liên quan đến quy định kinh doanh theo Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 8/7/2023 của Chính phủ, trong kỳ không phát sinh trường hợp mới.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch xác định các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, đồng thời yêu cầu chủ động bố trí nguồn lực và các điều kiện cần thiết để triển khai đồng bộ, hiệu quả.

Thời gian tới, Lạng Sơn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và kiểm soát thủ tục hành chính; đẩy mạnh khai thác, chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu số; nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ cũng như xử lý phản ánh, kiến nghị. Qua đó, tỉnh hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hiệu quả, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, góp phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn./.