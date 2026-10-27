Lạng Sơn đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe toàn dân trước ngày 30/11

Theo báo cáo của Sở Y tế, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị và Kế hoạch hành động số 11-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, ngành tỉnh Lạng Sơn đã tập trung triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử cho người dân.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Toàn tỉnh có khoảng 790.000 người thuộc diện rà soát để tổ chức khám sức khỏe. Trong đó, 417.474 người thuộc nhóm dự kiến được ngân sách nhà nước chi trả; 372.526 người thuộc nhóm không do ngân sách nhà nước chi trả, gồm học sinh và người lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tính đến ngày 16/10, toàn tỉnh đã khám sức khỏe cho 363.114 người thuộc nhóm không do ngân sách nhà nước chi trả, tương đương 46% số người thuộc diện rà soát. Trên cơ sở tổng hợp thêm 288.727 người đã khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 9 tháng đầu năm, Sở Y tế ước tính có 651.841 người được tiếp cận các hình thức khám, tương đương khoảng 82,5% số người thuộc diện rà soát.

Hiện, Sở Y tế đang phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, đối chiếu dữ liệu nhằm tránh trùng lặp đối tượng.

Cán bộ Trung tâm Y tế khu vực Cao Lộc khám mắt cho người cao tuổi. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Đối với nhóm được ngân sách nhà nước chi trả, tỉnh đã phân bổ hơn 45,6 tỷ đồng để thực hiện khám sức khỏe đợt 1 cho 151.130 người thuộc các nhóm ưu tiên. Đến hết ngày 23/10, cả 65 xã, phường đã hoàn thành việc lựa chọn cơ sở khám bệnh, trong đó 12 xã, phường đã và đang tổ chức khám.

Về tạo lập, cập nhật sổ sức khỏe điện tử, đến ngày 15/10, toàn tỉnh có 82% dân số thường trú có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; tỷ lệ dân số tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID đạt 31,45%.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW; thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo và dự thảo Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các ý kiến tập trung phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ khám sức khỏe, tạo lập sổ sức khỏe điện tử; đề xuất giải pháp rà soát đối tượng, tăng cường phối hợp tổ chức khám tại cơ sở, cập nhật dữ liệu và hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp thông tin bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Các đại biểu cũng làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ được giao.

Kết luận hội nghị, bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, ngành tập trung nguồn lực, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Cụ thể, trước ngày 2/11, hoàn thành rà soát danh sách người dân thuộc diện khám sức khỏe, tránh trùng lặp; trước ngày 20/11, hoàn thành kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID; trước ngày 30/11, hoàn thành khám sức khỏe cho người dân.

Bà Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các tổ công tác tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ các xã, phường; UBND tỉnh bảo đảm kinh phí, nhân lực và điều kiện thực hiện. Sở Y tế chủ động phối hợp, kiểm tra chất lượng khám, cập nhật số liệu và báo cáo Ban Chỉ đạo hằng tuần. HĐND tỉnh tiếp tục giám sát việc triển khai tại các cơ quan liên quan và ít nhất 5 xã, phường từ ngày 1/11 đến 20/11.

Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe và hoàn thiện dữ liệu sức khỏe điện tử, UBND tỉnh đồng thời chuẩn bị báo cáo sơ kết một năm thực hiện Kế hoạch hành động số 11-KH/TU, phục vụ hội nghị sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW.