Mô hình trồng hồng Bảo Lâm đang đem lại hiệu quả, nâng cao đời sống người dân. (Nguồn: Vietnam+)

Từ yêu cầu nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững đến cải thiện việc làm và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, tỉnh Lạng Sơn xác định phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ xuyên suốt giai đoạn 2026-2030.

Tỉnh đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về đời sống, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực.

Để đạt các mục tiêu này, Lạng Sơn xác định tập trung nguồn lực đầu tư cho những địa bàn còn nhiều khó khăn, huy động, lồng ghép các nguồn vốn, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đồng thời xây dựng và nhân rộng các mô hình sinh kế đa dạng, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo phù hợp với điều kiện của từng địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được tỉnh Lạng Sơn đặc biệt quan tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 76% trở lên, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35-40%./.