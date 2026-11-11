Lạng Sơn đặt mục tiêu 100% dịch vụ công trực tuyến được hỗ trợ bởi AI vào năm 2030. Ảnh minh họa tạo bởi AI

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 430/KH-UBND ngày 7/11/2026 về triển khai Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tập trung ứng dụng công nghệ trong quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Kế hoạch được xây dựng nhằm thực hiện Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 28/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh Lạng Sơn đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng nền tảng AI công vụ trong công việc hằng tuần; 60% quyết định chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn được hỗ trợ bởi dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu 100% dịch vụ công trực tuyến được tích hợp, hỗ trợ bởi AI và 100% hồ sơ thủ tục hành chính được hỗ trợ xử lý bằng công nghệ này.

Cùng với việc đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động công vụ, Lạng Sơn đặt mục tiêu 100% cơ quan nhà nước cấp tỉnh có dữ liệu đủ điều kiện mở thực hiện công bố, cung cấp dữ liệu mở, bảo đảm chất lượng, tính đầy đủ, chính xác, cập nhật, khả năng truy cập và tái sử dụng theo quy định.

Đối với hạ tầng dữ liệu, 100% cơ sở dữ liệu dùng chung và cơ sở dữ liệu chuyên ngành trọng yếu thuộc danh mục của tỉnh sẽ được số hóa, chuẩn hóa, làm sạch, cập nhật và quản trị theo quy định.

Trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tỉnh phấn đấu hỗ trợ ít nhất 1.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận, tư vấn và hướng dẫn sử dụng các sản phẩm, giải pháp AI phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đồng thời, ít nhất 10.000 người lao động trên địa bàn tỉnh được đào tạo, bồi dưỡng, trang bị kiến thức và kỹ năng sử dụng AI cơ bản, góp phần phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ứng dụng công nghệ.

Định hướng đến năm 2045, Lạng Sơn từng bước hình thành môi trường phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm, gắn với chuyển đổi số và phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng khai thác hiệu quả dữ liệu, hạ tầng, nền tảng công nghệ và nguồn nhân lực của tỉnh, tăng cường khả năng tiếp cận, ứng dụng các thành tựu AI phục vụ quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống xã hội.

Để thực hiện các mục tiêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát triển kỹ năng sử dụng AI; đẩy mạnh phát triển, mở và chia sẻ các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý.

Các cơ quan, đơn vị đồng thời rà soát nhu cầu, khả năng khai thác hạ tầng số, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, tài nguyên tính toán và các nền tảng dùng chung phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Bên cạnh ứng dụng AI trong quản lý nhà nước, tỉnh chú trọng hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái AI. Các cơ quan chức năng có trách nhiệm rà soát, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý liên quan đến phát triển và ứng dụng công nghệ này.

Việc triển khai các hệ thống, nền tảng và ứng dụng AI phải bảo đảm yêu cầu về an ninh mạng, an toàn hệ thống thông tin, bảo vệ dữ liệu và bí mật nhà nước.

UBND tỉnh cũng yêu cầu tăng cường phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành Trung ương, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan trong quá trình triển khai. Đồng thời, chủ động tiếp nhận, áp dụng các hướng dẫn, tiêu chuẩn, quy chuẩn và công cụ phục vụ phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo.