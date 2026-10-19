Lạng Sơn đạt 4 giải tại Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026

Đ/c Dương Xuân Huyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các tác giả đạt giải

Cuộc thi năm 2026 với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại: tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình, video clip; diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng; tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Sau hơn 9 tháng công bố và triển khai trên phạm vi toàn quốc, Cuộc thi tiếp tục ghi nhận sự phát triển vượt bậc về quy mô và chất lượng.

Năm 2026, cuộc thi thu hút 905.681 tác phẩm dự thi trên toàn quốc, tăng hơn 67% so với năm trước. Qua quá trình rà soát, tuyển chọn, 1.860 tác phẩm được đưa vào chấm vòng sơ khảo cấp Trung ương. Các tác phẩm dự thi thuộc nhiều thể loại, tập trung bảo vệ và lan tỏa những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng; phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái, nhất là trên không gian mạng.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức trao danh hiệu Tập thể xuất sắc cho 16 tập thể và 166 giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải Khuyến khích và 20 giải Triển vọng.

Tỉnh uỷ Lạng Sơn được trao danh hiệu Tập thể xuất sắc

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tại lễ trao giải

Tỉnh Lạng Sơn vinh dự được trao tặng danh hiệu Tập thể xuất sắc và có 4 tác phẩm đạt giải. Trong đó, 3 tác phẩm đạt giải B gồm: “Kiến tạo niềm tin số”, thể loại Phát thanh, của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; “Mỗi tài khoản tích cực - Một ‘điểm phát sóng tư tưởng’”, thể loại Video clip, của nhóm tác giả Hoàng Diệp Hằng, Vũ Đức Anh, Nguyễn Việt Trinh, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn; và “‘Mưa đỏ’ - Máu của dân tộc đã đổ thì không thể là ‘hư cấu’”, thể loại Báo điện tử, của tác giả Vi Thị Tuyết, giảng viên Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.

Tác giả Hoàng Diệp Hằng và đại diện nhóm tác giả Hoàng Diệp Hằng, Vũ Đức Anh, Nguyễn Việt Trinh phòng Thời sự, Báo và PTTH Lạng Sơn nhận giải B

Tác giả Vi Thị Tuyết, Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ nhận giải B

Tác phẩm “Nhật ký chiến trường - ‘Dòng chữ thép’ xuyên thủng âm mưu lật sử”, thể loại Tạp chí, của tác giả Hoàng Diệp Hằng, Báo và Phát thanh, Truyền hình Lạng Sơn, đạt giải Khuyến khích.

Tác giả phòng Thời sự, Báo và PTTH Lạng Sơn nhận giải Khuyến khích

Đáng chú ý, đây là năm thứ 5 liên tiếp tỉnh Lạng Sơn có tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cấp Trung ương. Thành tích năm nay tiếp tục khẳng định sự quan tâm, chỉ đạo của tỉnh đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự đầu tư và đổi mới trong sáng tạo các tác phẩm chính luận, góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.