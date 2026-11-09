Lạng Sơn: Cửa khẩu Hữu Nghị dự kiến vận hành thử nghiệm xe tự động IGV vào ban đêm

Ngày 9/11, tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học chủ trì cuộc họp Tổ công tác đặc biệt triển khai Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh, nhằm đánh giá tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, đến nay, nhiều nhiệm vụ quan trọng về quy hoạch, đất đai, cơ chế chính sách và quy trình nghiệp vụ hải quan cơ bản hoàn thành. Các dự án đầu tư hạ tầng và công nghệ phục vụ cửa khẩu thông minh đang được đẩy nhanh tiến độ.

Đoàn công tác xem xét sơ đồ bố trí sang tải tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 - 1120. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Đáng chú ý, dự án mở rộng đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119-1120 từ 6 làn lên 14 làn xe, đến nay giá trị khối lượng thi công đã đạt gần 83% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư dự kiến hoàn thành các hạng mục còn lại vào cuối tháng 11/2026, đưa công trình vào vận hành dịp cuối năm.

Đối với dự án mở rộng đường chuyên dụng tại khu vực mốc 1088/2-1089 từ 4 làn lên 8 làn xe, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, các hạng mục cầu đang được triển khai thi công. Dự án Nhà làm việc liên ngành tại khu vực này cũng đạt tiến độ tích cực, trong đó san nền hoàn thành 98%, phần thô nhà làm việc đã hoàn tất và đang được thi công hoàn thiện.

Song song với đầu tư hạ tầng, các cơ quan chức năng đang đôn đốc doanh nghiệp hoàn thiện giải pháp công nghệ, lựa chọn đơn vị cung cấp hệ thống 5G Private, thiết bị, phần mềm và phương án kết nối, tích hợp dữ liệu. Các quy trình hải quan, kiểm tra, giám sát hàng hóa qua cửa khẩu thông minh cũng đang được hoàn thiện.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đinh Hữu Học phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Trong chương trình, lãnh đạo Ban Quản lý khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn cũng báo cáo về phương án tổng thể vận hành thử nghiệm thông quan xe IGV vào ban đêm tại khu vực mốc 1119-1120 thuộc Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học yêu cầu các sở, ngành và doanh nghiệp liên quan tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đúng kế hoạch; ưu tiên hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, giải pháp công nghệ, kết nối dữ liệu và hệ thống viễn thông 5G Private.

Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi, thống nhất với phía Quảng Tây (Trung Quốc) về thời gian, phạm vi, phương thức vận hành thử nghiệm IGV vào ban đêm và cơ chế xử lý các tình huống phát sinh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các nội dung vượt thẩm quyền địa phương, bảo đảm Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh được triển khai đúng tiến độ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc tại Thông báo số 540/TB-VPCP ngày 21/10/2026 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 25/10/2026 thành lập Tổ công tác đặc biệt triển khai đề án. Tổ công tác do lãnh đạo UBND tỉnh làm Tổ trưởng, với sự tham gia của đại diện các sở, ngành, lực lượng chức năng của tỉnh và cán bộ cấp vụ, cục của các bộ, ngành Trung ương có liên quan.