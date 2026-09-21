Lạng Sơn công bố 38 xã khu vực III được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành Công văn số 442/TGPL-HCTH ngày 21/8/2026 về việc cập nhật, hợp nhất danh sách các xã, thôn được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh.

Danh sách được áp dụng từ ngày 17/8/2026, thay thế danh sách kèm theo Công văn số 178/TGPL-HCTH ngày 6/4/2026 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn.

Tỉnh Lạng Sơn có 38 xã được hưởng chính sách trợ giúp pháp lý. (Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn).

Theo danh sách mới, 38 xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gồm: Hưng Vũ, Nhất Hòa, Tân Tri, Vũ Lăng, Hoa Thám, Hồng Phong, Quý Hòa, Tân Văn, Thiện Hòa, Thiện Long, Thiện Thuật, Cao Lộc, Ba Sơn, Công Sơn, Chiến Thắng, Nhân Lý, Quan Sơn, Hữu Liên, Thiện Tân, Yên Bình, Khuất Xá, Lợi Bác, Mẫu Sơn, Thống Nhất, Xuân Dương, Tràng Định, Đoàn Kết, Kháng Chiến, Quốc Việt, Tân Tiến, Văn Lãng, Hội Hoan, Thụy Hùng, Điềm He, Khánh Khê, Tân Đoàn, Tri Lễ và Yên Phúc.

Việc rà soát, cập nhật danh sách được thực hiện căn cứ các quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về phê duyệt, điều chỉnh danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn và xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026-2030.

Trong đó có Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 29/1/2026; Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 31/3/2026 về điều chỉnh, bổ sung thôn đặc biệt khó khăn và Quyết định số 1500/QĐ-UBND ngày 17/8/2026 về phê duyệt danh sách thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2026-2030.

Theo Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn, việc cập nhật và hợp nhất danh sách nhằm triển khai quy định tại khoản 4 Điều 7 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, trong đó có nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp phát lý tỉnh Lạng Sơn tham gia bào chữa tại tòa án. (Ảnh: Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Lạng Sơn).

Danh sách này được gửi đến các cơ quan phối hợp để làm căn cứ xác định, giải thích cho người dân về quyền được trợ giúp pháp lý khi có nhu cầu.

Trung tâm lưu ý, khi xác định người dân có thuộc diện được trợ giúp pháp lý hay không, trước hết cần đối chiếu với danh sách các xã. Nếu xã nơi người dân cư trú không thuộc diện trợ giúp thì tiếp tục đối chiếu với danh sách các thôn đặc biệt khó khăn.

Việc cập nhật danh sách có ý nghĩa trong bảo đảm người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa bàn khó khăn, được tiếp cận và thụ hưởng chính sách trợ giúp pháp lý theo quy định.

Danh sách 38 xã và các thôn đặc biệt khó khăn được áp dụng từ ngày 17/8/2026.